Eleverne var på tværs hele ugen på Rødovre Skole

Uge 41 stod i kreativitetens tegn på Rødovre Skole, hvor de ældste årgange byggede forskellige baner, så deres glaskugle kunne drøne igennem banen. Foto: Brian Poulsen

Kugler De ældste elever har været på tværs hele ugen, men bare rolig, det er slet ikke så slemt, som det lyder. For eleverne har været blandet mellem årgangene, mens de har lavet kreative løsninger på at få en glaskugle fra a til b.

Af Michael Hansen

Rødovre Skoles ældste årgange har været på tværs hele ugen, men det er ikke, fordi de har været helt umulige, og at der har været kø ved rektorens kontor for de utidige elever.

Det er nemlig helt efter bogen, at eleverne har fået lov til at være på tværs, for de har haft på tværs uge i faget innovation og teknologi. Med på tværs menes der, at eleverne har været mikset rundt i 7-8 og 9 klasse, hvor de har skullet lave et projekt, hvor de har skulle transportere den gode gamle glaskugle fra et punkt til et andet ved at løse forskellige missioner og benspænd undervejs. I læste rigtigt, den gode gamle glaskugle, som børn helt tilbage i 1920’erne legede med i stor stil, benyttes stadigvæk i den moderne undervisning anno 2021. Det kan man da kalde en relancering, der vil noget.

Storm P ville være stolt

“Hovedformålet med denne uge har været at blande eleverne på tværs af årgangene, men også, at det har været eleverne helt selv, som har styret processen og kunne slippe kreativiteten løs. De har selv uddelt de forskellige roller, som idemagere, skaffere, koordinatorer, byggere og ledere. På den måde har de selv fundet ud af, om den rolle, de enten selv har valgt eller fået tildelt har passet ind til den person, der de er,” forklarer Klaus Petersen, som er lærer i teknologi og innovation på Rødovre Skole.

Når man kigger rundt på elevernes kreationer, får man den tanke, at Storm P ikke har forgæves. Han var netop kendt for mange kreative løsninger, og de løsninger har skoleelever ligeledes tænkt ind i deres løsningsmodeller. Der er kabeltromler, rør, papruller, sågar badmintonstolper er blevet brugt som et transportbånd, som kuglen kan køre på. Materialerne har eleverne helt selv skaffet enten hjemmefra eller fra skolen.

Alt i alt ville Storm P nikke anerkendende fra sin grav over, hvordan eleverne har løst den opgave, de er blevet stillet.