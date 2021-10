Disse partier står udenfor valgforbund

Nogle partier står i valgforbund. Andre gør ikke. De partier, som ikke gør forklarer, hvorfor i denne artikel. Foto: Brian Poulsen

Kommunalvalg 2021 Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har af forskellige årsager valgt ikke at indgå stemme-alliancer forud for kommunalvalget den 16. november.

Af Michael Hansen

Kommunalvalget nærmer sig med hastige skridt, og hvis du ikke bryder dig om politisk stof, skal du stoppe med at læse videre nu. For denne her historie handler om politik og kun politik.

Nærmere specifik handler historien om valgforbund eller mangel på samme.

Det valgtekniske samarbejde betyder i bund og grund, at partier kan undgå stemmespild ved at gå sammen med andre partier, som de deler fælles synspunkter med.

Når et forbund er dannet betragtes mandatfordelingen som én liste, når der skal regnes sammen i sidste ende. Det kan i nogle tilfælde betyde, at deltagerne i forbundet tilsammen får et mandat mere, end hvis de ikke indgik i et forbund. Partierne forpligter sig dog ikke til at skulle samarbejde med hinanden efter et valg.

Valgforbund-nej tak

I Rødovre Kommune står liste A, O og D ikke i et valgforbund, men der er der ifølge de nævnte partier ikke noget odiøst i.

”Traditionelt er det med at indgå i et valgforbund ikke noget, vi dyrker i Socialdemokratiet af forskellige årsager. Den primære er, at en stemme på Socialdemokratiet, skal være en stemme på Socialdemokratiet. Det kan ikke altid forvente, når man er i et valgforbund,” fortæller gruppeformand for Soc.dem, Flemming Lunde Østergaard Hansen, men understreger samtidig, at Socialdemokraterne gerne vil lege med de andre, og at de allerede har haft løse snakke F og Ø om et kommende samarbejde efter valget.

Hos Dansk Folkeparti er de faktisk blevet tilbudt at være med i valgforbundet med De Konservative, Venstre, Kristendemokraterne og De Radikale, men de har takket nej, forklarer spidskandidat og kommunalbestyrelsesmedlem, Kim Hammer.

”De Konservative ville gerne have os med i deres valgforbund, men vi har lidt svært ved at se en konstellation, hvor De Radikale og os er med i samme valgforbund. Vi har dog haft et super samarbejde med Kim Drejer og De Konservative ved tidligere lejligheder. Men vi vil heller tage en status efter valget i forhold til, hvordan tingene ser ud til den tid.”

Direkte adspurgt om, hvem Dansk Folkeparti vil pege på, hvis deres stemmer bliver tungen på vægtskålen, fortæller Kim Hammer, at det vil partiet ikke ud med endnu.

Nogle, som gerne vil ud med sproget, er det sidste parti, som står udenfor valgforbund nemlig Nye Borgerlige.

”Vi finder fælles fodslag med De Konservative og peger på Kim Drejer som borgmester, hvis det ender sådan. Grunden til, at vi ikke er i valgforbund med nogle, er, fordi vi som lille parti, selv gerne vil have indflydelse på, at de vælger, der stemmer på os også får en af os ind, men vi ærgrer os lidt over, at Liberal Alliance ikke stiller op, da vi nok havde dannet et valgforbund med dem,” forklarer Ketil Wathne Rasmussen.

Om det i sidste ende kunne betales sig for partierne at være med i et valgforbund eller ej, får man svaret på, når stemmerne er talt op.