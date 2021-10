Det skal ikke være sjovt at gå på arbejde!!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Det har lige været efterårsferie og det er jo dejligt – altså hvis du har holdt ferie!

Af Chrummer

Jeg har IKKE holdt efterårsferie – så jeg har været på kontoret og passe MIT og ANDRES arbejde.

JESUS KRISTUS siger jeg bare.

Det startede egentligt meget godt, der var ro på tingene, og det så ud til at blive en stille og rolig uge, men så var det som om nogle løslod Titanerne. Klokken var ikke meget mere end 10 minutter efter morgenkaffe, førend, at mit arbejdsliv stod i flammer. Hold nu f….. kæft. Det har været arbejdsdage på 12 timer – og når man først havde slukket én ildebrand så begyndte den næste – og blev større end den første.

Jeg skal lige hilse og sige at Statsministerens udtalelse om, at det ikke skal være sjovt at arbejde, ramte lige midt i skiven. For fy for helvede en uge. Det var som mandag 5 dage i træk.

Desværre hedder jeg ikke Arne og kan gå på tidlig pension, for efter denne uge har jeg sgu følt mig nedslidt som en murerarbejdsmand med 3 jobs.

Det har føltes som, at jeg var den eneste rengøringsmand I folketinget og så ringer der en telefon, som jeg så svarer og så er det WHO der ringer og siger, at vi har en Covid-pandemi…Og både Mette F, Magnus Heunicke, Søren Brostrøm, Kåre Mølbak og resten af Folketinget var gået på sommerferie.

Til al held har jeg hverken småbørn eller en hund jeg kunne komme hjem og sparke til og slå på.

Min kone er til gengæld altid støttende og klar med opildnede tilråb. F.eks sagde hun: ”Bare rolig. Kloden drejer også i morgen!” Hun har jo ret, men lige der var jeg sgu ikke så sikker på, at det ville være sådan.

Så var det jeg begyndte at bebrejde mine forældre. De har jo for fanden HELE tiden vist det som Statsministeren siger: Det skal ikke være sjovt at arbejde. Hvorfor fanden sørgede mine forældre så ikke for, at JEG ikke skulle arbejde. Hvorfor tog de sig ikke sammen og frembragte en familieformue a la LEGO-familien, eller MÆRSK, som jeg kunne leve godt af. Det er sgu ikke fair.

I stedet for at holde heste, så skulle vi da for fanden havde satset på mink – så var jeg sgu da i det mindste millionær i dag og kunne gå på pension.

Men næ nej, jeg har nok verdens mest upopulære job. Jeg arbejder i et rederi og er den DIREKTE ansvarlige for, hvis dine børns julegaver ikke når frem til jul og at din varmeregning stiger.

Nu går jeg på weekend og jeg svarer ikke telefonen – med mindre det er fra Lotto som fortæller mig at jeg har vundet 200 millioner i Lotto!

Der er ikke noget at sige til at de 70-80 årige er de MINDST stressede i vores samfund, for jeg skal fandme hilse og sige: DET ER IKKE SJOVT AT ARBEJDE!!!