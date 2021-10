Borgmester beroliger: Vi er et godt sted, selvom smitten stiger

På trods af en stigende smitte i Rødovre er kommunen et godt sted og langt fra nedlukning. Alligevel lyder opfordringen, at man skal lade sig teste og eller vaccinere for at sikre sig selv og sine omgivelser bedst muligt. Foto: Brian Poulsen

Corona I takt med, at det bliver koldere, viser Covid-19 lidt tænder igen, hvor smittetallene er højere end tidligere. Der er dog ingen grund til panik på trods af de højere tal, fortæller Britt Jensen.

Af Michael Hansen

Corona-tilfældene har ramt den københavnske Vestegn i den seneste tid, hvor både antal smittede og incidenstallet har niveauer, som man ikke har oplevet længe. Udviklingen er den samme i Rødovre, hvor incidenstallet og antal smittede ligesom de omkringliggende kommuner er stigende.

Alligevel forsikrer borgmester Britt Jensen, at der ikke er grund til at gå og bekymre sig om nedlukning og kommende restriktioner, hvis man bor i Rødovre.

”Dem, der bliver smittet i kommunen netop nu, er folk, der ikke er vaccineret, og derfor er mit råd også, at er man endnu ikke vaccineret, så gå ned og bliv det. Det er vigtigt at sige dem, som går og bekymrer sig, at er de vaccineret, så er risikoen for, at de bliver smittet meget mindre, end hvis de ikke var. Vi har naturligvis bemærket, at smitten stiger, men vi er langt fra, at vi bliver lukket ned, som vi gjorde sidste år. Vaccinationerne er nået langt, og det afspejler sig positivt i tallene”.

På niveau med tidligere

Sammenligner man Rødovre med omegnskommunerne ligger de samme sted, som de altid har gjort i den pæne førstedel og p.t. har kun naboen Herlev et lavere incidenstal end Rødovre.

Ishøj Kommune topper listen negativt med et incidenstal på 673, hvor Rødovres er på 375. Det er væsentlig fra det incidenstal på 1100, som sidste år betød, at Rødovre endte med at lukke ned. Derfor giver Statens Serum Instituts daglige tal også Britt Jensen en god fornemmelse i maven, selvom tallene i øjeblikket stiger.

”Vi er selvfølgelig meget opmærksomme på, at smitten ikke eksploderer i de enkelte sogne, men den indsats, som vi laver, virker, og kommunens borgere har været gode til at få vaccinen og huske myndighedernes anbefalinger i dagligdagen. Vi mangler lige de sidste, men situationen er en helt anden end for bare et år siden,” afslutter Britt Jensen.