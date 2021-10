Børneteater med drillesyge tandtrolde

Den 7. November kan du klokken 14 og 16 opleve tandtroldene Karius og Baktus, der elsker wienerbrød og søde sager, men er meget bange for den store tandbørste. Foto: Presse

teater Rødovre Teaterforening serverer gratis popcorn og sodavand til børnene, når teaterforeningen har den kendte historie om Karius og Baktus på plakaten søndag den 7. november.

Af Christian Valsted

Den elskede historie om de to frække tandtrolde Karius og Baktus, som bor i munden på drengen Jens, spiller søndag den 7. november en dobbelt forestilling i Kulturhuset Viften.

Det er Teater V, der står bag opsætningen af stykket, der på scenen udspiller sig i en farverig og tegneserieagtig scenografi med sæbebobler, kæmpe kager og tandhuse.

Rødovre Teaterforening oplyser, at historien om de to mikroskopiske og drille syge tandtrolde egner sig godt til børn i 4-8-års alderen og deres forældre og bedsteforældre.