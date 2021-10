Billige forbrugslån – Hvordan sammenligner jeg lån?

SPONSORERET INDHOLD Der findes rigtig mange forskellige brugslån, og et af de steder, man kan søge dem, er www.billigeforbrukslån.no.

Der findes rigtig mange forskellige brugslån, og et af de steder, man kan søge dem, er www.billigeforbrukslån.no. Når man som forbruger er på udkig efter det perfekte forbrugslån er der forskellige aspekter, man skal tænke på. Det vigtigste er hvor stort et lån, man har brug for, og hvem man skal låne af. Et af de nyere på udbudsmarkedet er de såkaldte kviklån. Det gode ved kviklån er at man hurtigt får svar på, om man kan låne penge eller ej. Det dårlige ved kviklån er, at det er meget højere rente, end dem man kan få i banker.

Låneksempel: Eff. Rente 10,06 %. 100 000 kr o/5 år. Kostnad 26 375 kr. Totalt 126 375 kr

Hvilke overvejelser skal jeg gøre mig?

Noget af det første man skal når man endelig har fundet ud af, at man vil optage et lån, så skal man finde det perfekte lån. Her skal man gøre sig overvejelser over, hvad man skal bruge pengene til, og hvor lang tid man skal bruge på at betale det tilbage. Derudover kommer hvor stort et lån, man har brug for. De fleste kviklånsudbydere har ikke noget oprettelsesgebyr, men har en højere rentesats end almindelige banker. Kviklånene varierer i størrelse, og starter som regel i størrelsesordenen 5.000 kroner (danske), og når op i flere hundrede tusinde kroner. De har som regel en løbetid fra 12 måneder op til 96 måneder for lånene. Derfor er det vigtigt, at man gør sig overvejelser om, hvor meget man har brug for at låne.

Kriterier for optagelse af lån

Der er nogle kriterier, man skal opfylde for at kunne få et kviklån, og de er opstillet for neden i henhold til dansk lovgivning.

Være 18 år

Være dansk statsborger med adresse i Danmark

Have et NemID

Have et fuldtidsjob

Det sidste er dog ikke et krav for mange af udbyderne af kviklån, men var det for nogle år siden. Løbetiden og beløbene for kviklånene de varierer også alt afhængig af, hvor lang en løbetid man gerne vil have. Det andet positive ved kviklån er, at man underskriver aftalen om kviklån med sit NemID, og alt er sikkert og lånet vil derefter blive udbetalt til ens NemKonto. Alt virker let, og som regel er det hurtigt overstået at være godkendt til et lån. Som regel tager det 5 minutter efter, man har underskrevet med sit NemID til at pengene er til rådighed.

Bankernes kriterier for lån

Når vi ser på bankernes måde at give lån på, så har de en række kriterier, der skal opfyldes og det kan være svære at få lov til at optage et lån. Dette kan være grunden til at mange vælger at benytte sig af kviklånsudbyderne. Et af kriterierne for at få et banklån til forbrugsgoder er, at man ikke må være registreret i RKI. Man vil derfor være mere i vælten, når man skal godkendes, og man kan og skal møde op i banken personligt for at få et lån. Det kan være et skræmmende møde, specielt hvis man er førstegangs låner og derfor kan man blive lokket til at gå med kviklånene så man ikke skal møde långiveren personligt.

Sikkerhed ved optagelse af lån

Uanset om man optager et lån med banklån eller med kviklån er der sikkerhed omkring ens penge. De er dækket under garantiloven, og man er som forbruger godt stillet. Hvis man har optaget et lån for derefter at fortryde lånet, har man altid 14 dages fortrydelsesret, og så er lånet annulleret, når man har tilbagebetalt beløbet uden renter. Man skal derfor ikke frygte, at man er bundet efter at have underskrevet med sit NemID.

Opsummering

Det vigtigste som forbruger er at få det bedste lån som muligt, og med alle de udbydere, der findes, så er det ikke svært at forstå, at mange løber panden mod muren. Derfor er det vigtigt, at man gør sig overvejelser, om lånet virkelig er noget man har brug for eller om, man skal vente.

Der findes mange omkostninger med et lån, og alle lån skal betales tilbage med renter. Derudover kommer spørgsmålet, om det skal være et banklån eller kviklån, man skal optage.

Skal man optage kviklån eller banklån

Det store spørgsmål er, om man skal optage et kviklån eller om banklånet er vejen, man skal gå. Det kan være lidt svært at finde rundt i det, og man mennesker er bange for det møde med banken. De fleste har hørt om kviklån, og letheden ved at optage et lån. Der er dog faldgruber, man skal være opmærksom på og passe på, man ikke falder i. Det kan være farligt at optage kviklån, for efter at have optaget et og man måske finder ud af, hvor let det er, kan man optage et andet gennem en anden udbyder, og før man ved af det, har man ikke styr på sin økonomi længere. Ved banklån ved bankerne mere om din økonomi, og hvad du har råd til.