Avartas stime slutter imod Allerød

Avarta havde inden kampen imod Allerød spillet otte kampe i træk uden nederlag og skal i næste runde møde topholdet Ishøj. Foto: Brian Poulsen

fodbold Avarta spillede lørdag endnu engang kamp i Danmarksserien, men det blev ikke til en forlængelse af holdets ubesejrede stime, da det blev til et hjemmenederlag på 2-4 til Allerød.

Af Christian Klarskov Bauch

Otte kampe i træk uden nederlag, sådan lød det for de grønne, nden Avarta skulle spille hjemme på Tømmermester Jim Jensens Park imod Allerød lørdag eftermiddag. Stimen sluttede dog også på de otte kampe, da Avarta for første gang i to måneder måtte se sig slået af gæsterne.

Allerede efter tre minutter kom første scoring, da Allerøds Anders Fleng Nielsen bragte gæsterne foran med 0-1. Allerød fordoblede føringen efter 14 minutter ved en scoring fra Morten Olsen, der bragte Avarta ud i torvene.

Avarta fik pustet liv i kampen efter 39 minutter, da dommeren pegede på pletten og gav Avarta spillets største chance. Tristan Ibarra-Hansen eksekverede fra de famøse 11 meter og kunne dermed reducere Allerøds føring til 1-2, hvilket også var stillingen ved pausefløjtet.

Anden halvleg blev længe en målløs affære, indtil Morten Olsen igen kunne gøre det helt onde ved Avarta med sin scoring til 1-3 efter 71 minutter. Det blev også til 1-4, da Patrick Hilt Bartholin sikrede sejren med sin scoring efter 81 minutter. Avartas Isaac Kannah pyntede på resultatet i kampens tillægstid og scorede til det endelige resultat på 2-4.

Avarta ligger efter 12 kampe nummer fem med 16 point og er 14 point efter topholdet Ishøj. Apropos Ishøj, så spiller Avarta næste kamp mod netop topholdet i, hvad der kan blive sæsondefinerende, hvis de grønne skal holdet fast i håbet om en oprykning til 3. division.