Avarta i pointdeler på Tingbjerg Ground

Avarta spillede uafgjort imod Brønshøj og har nu spillet syv kampe i træk uden nederlag i Danmarksseriens pulje 1. Foto: Arkiv

avarta Avarta spillede lørdag eftermiddag ude imod Brønshøj i en kamp, der endte 1-1 på Tingbjerg Ground. Avarta hænger derfor stadig på i toppen af Danmarksserien.

Af Christian Klarskov Bauch

11. runde i Danmarksserien blev afviklet med Avartas kamp imod Hvepsene på Tingbjerg Ground, og det blev endnu engang til point for Benny Galls tropper, der kunne vende hjem med 1-1 i baggagen.

Brønshøj kom bedst fra start med Jeffrey Akwasi-Appiah Oforis scoring i det 10. minut, og værterne var i stand til at holde den tidlige føring indtil pausen, hvor holdene skulle justere taktikken.

Avarta kom bedre ud til anden halvleg og tvang Brønshøjs Frederik Nielsen til at score i eget net i det 50. minut til udligningen. 1-1 blev også slutresultatet, da ingen af holdene i resten af kampen var i stand til at passere de to keepere.

Avarta åbner igen portene til Tømmermester Jim Jensens Park på lørdag, når holdet skal tage imod Allerød og forsøge at fortsætte den gode stime uden nederlag.