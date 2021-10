Avarta i målløs pointdeler

Avarta ligger nummer fire i Danmarksseriens pulje 1 efter ti spillede kampe og har lige nu seks kampe i træk uden nederlag. Foto: Arkiv

fodbold For første gang i sæsonen blev det en målløs affære på Tømmermester Jim Jensens Park, da Avarta spillede 0-0 med B 1903.

Af Christian Klarskov Bauch

Sæsonen vender nu rundt i Danmarksserien, og det betød derfor, at holdene nu skal møde hinanden for anden gang. Avarta ville dog hellere have haft en gentagelse af sæsonåbneren imod B 1903, hvor de grønne vandt 0-2, men denne gang kunne ingen af holdene passere modstanderens keeper.

Efter alle 90 minutter var spillet på Tømmermester Jim Jensens Park var resultatet det samme, som før kampen blev fløjtet op, og begge hold måtte derfor gå i bad en smule uforløst. En af Avartas spillere, Albin Fetahi var dog allerede i omklædningsrummet, da resten af holdet stødte til, da han havde fået direkte rødt kort i det 89. minut.

Avarta skal i næste weekend en tur til Tingbjerg Ground, hvor Brønshøj lægger stadion til. Deres første opgør endte med en sejr på 1-3 til hvepsene i en kamp, hvor de missede chancer kostede Avarta.