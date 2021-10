Avarta fortsætter de gode takter

Avarta vandt lørdagens hjemmekamp med 3-2 over Union og kravler op i tabellen. Foto: Arkiv

fodbold Avarta kunne lørdag eftermiddag endnu engang tage alle tre point, da Union blev slået med 3-2 hjemme på Tømmermester Jim Jensens Park.

Af Christian Klarskov Bauch

Efter en sløj start på den nye virkelighed i Danmarksserien, hvor ordet krise begyndte at nærme sig klubben, har spillerne nu vendt skuden og kan prale af tredje sejr i de seneste fem kampe. Denne gang gik det ud over Union, der skuffet måtte forlade Tømmermester Jim Jensens Park med et nederlag på 3-2 i bagagen.

Der skulle kun gå fire minutter af opgøret, før Marco Balck kunne sende bolden i netmaskerne til en tidlig føring på 1-0. Den føring holdt indtil efter 34 minutter, hvor Rasmus Nørgaard kunne udligne for gæsterne. Avarta ville dog ikke gå til pause med en pointdeling, og i første halvlegs tillægstid scorede Pola Karim til 2-1.

Pola Karim kom også flyvende ud fra omklædningsrummet og kunne i 49. minut effektivt lukke kampen med sin anden scoring, denne til 3-1. Unions Rasmus Nørgaard ville dog gerne pynte på resultatet, og han kunne efter 83 minutter også kalde sig tomålsskytte med et trøstemål til slutresultatet 3-2.

Avarta har samlet 14 point sammen efter ni kampe, hvilket rækker til en aktuel fjerdeplads i puljen, der føres suverænt af Ishøj. Avarta skal i næste kamp møde B 1903 hjemme, hvor holdet fra Espelunden vandt 0-2 i det omvendte opgør i sæsonåbneren.