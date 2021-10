At have kæledyr er dyrt men ofte det hele værd: Sådan får du økonomien til at række

Selvom kæledyr er notorisk kendt for at være dyre over tid, elsker de fleste dyreejere dem for meget til at give afkald på den del af dagligdagen.

Af Sponsoreret indhold

Har du svært ved at få budgettet til at række, og vil du gerne stadig give dine dyr de bedst mulige vilkår, findes der heldigvis tips og tricks, der er gode for kæledyrsøkonomien.

Sådan kan du spare gode penge på dyrebudgettet

Har du brug for at få pengene til at række længst muligt, findes der en række fremgangsmåder, som er gode for din økonomi, uden at gå ud over dit kæledyrs velvære og forkælelse. Du kan for eksempel lære mere og få inspiration fra følgende fremgangsmåder:

Du kan med fordel benytte online sammenligningstjenester, når du skal købe ting til dit dyr. Prøv for eksempel en hjemmeside som Petuniverse.dk, der sammenligner tilbud på alt fra foder til udstyr og legetøj. På den måde kan du lynhurtigt danne dig et overblik over, hvor det er billigst at købe det ønskede produkt henne.

Mange har også gavn af diverse medlemsfordele hos dyrehandler. Alternativt kan du sørge for at købe ekstra stort ind, når for eksempel det rette foder er på tilbud. Selvom det kan være en stor udgift i nuet, kan det spare dig mange penge på længere sigt.

Husk at regne uforudsete udgifter ind i din planlægning

Selvom der kan være gode penge at spare i hverdagen, er det til tider uforudsigeligt at have dyr. Herunder tæller ikke mindst et emne såsom uforudsete udgifter til dyrelægeregninger.

Selvom ingen ønsker, at deres kæledyr skal blive sygt, er det alligevel ofte en kendsgerning. Det ansvarsfulde at gøre som dyreejer er derfor altid at have et beløb sat til side til formålet. Nogle har desuden gavn af såkaldte kæledyrsforsikringer, der kan dække.