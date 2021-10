Anna styrer Socialdemokratiets kampagne

Anna Kirkegaard sikrer sig, at Jesper Clausson hænger Britt Jensens valgplakat op efter reglerne, men det at være kampagneansvarlig er mere og andet end at hænge valgplakater op. Foto: Michael Hansen

Valg Bag ethvert parti arbejder et kæmpe bagland på at få enderne til at mødes og få koordineret kalenderne, så for eksempel borgmesteren ved, hvornår de skal være rundt til torvemøder og andre aktiviteter. Hos liste A i Rødovre tilfalder hvervet, som kampagneansvarlig, 28-årige Anna Kirkegaard.

Af Michael Hansen

Iført den klassiske røde jakke og med en valgplakat under den ene arm og en stige solidt under den anden, og en bunke sorte stribs i hænderne, har Anna Kirkegaard rigeligt at se til denne lørdag. For hun har igennem længere tid planlagt denne lørdag ned til mindste detalje. Det er nemlig nu, at valgplakaterne endelig skal sættes op, men det er bare en brøkdel af det frivillige job, som Anna laver. Hun er kampagneansvarlig for Socialdemokratiet.

”Jeg faciliterer og koordinerer alle valgaktiviteter før, under og efter kommunalvalget. Det kan for eksempel være, at jeg sidder og kigger i statistikkerne på KMD-Valg og ser i hvilke sogne og valgkredse, hvor vi står stærkt eller svagt, og på den måde planlægger jeg en strategi, så de enkelte byrådspolitikere kan være mere til stede på byens torve og så videre, ” forklarer Anna Kirkegaard.

Det er Annas anden valgkamp for Socialdemokratiet i kommunen, hvor hun gradvist er steget i graderne, og i 2018 blev valgt i bestyrelsen. Men det er første gang, at hun står i spidsen for hele kampagnen, og med en forholdsvis ny borgmester har det givet ekstra travlhed end normalt.

”Siden Britt blev borgmester for halvandet år siden har det naturligvis betydet en del mere arbejde for mig, fordi det er første gang, at hun er på valg, og derfor vil hun gerne være ekstra meget tilstede ved borger- og torvemøder. Det er et fedt job med meget ansvar, og det er det, som er min drivkraft, ” uddyber hun.

Metoo har sikret tryghed

Når man snakker kvinder i politik kan snakken ikke undgå at falde på metoo og den kulturændring, som stadigvæk er i gang rundtomkring i partierne. Personligt har Anna Kirkegaard i sine fire år ikke været udsat for krænkelser, men hun synes, at debatten har været god, tiltrængt og fået sparket gang i mange gode og nyttige diskussioner og kulturændringer.

”Hvis der skulle ske ubehageligheder, så er der i dag et net, som gør, at man føler sig tryg ved at anmelde og ytre sig, hvis ens grænser overskrides. Sådan et maskineri og nedskrevne regler var der ikke før metoo”, pointerer hun.

En anden positiv effekt, som Anna har oplevet, at metoo har skabt mere respekt og ligestilling internt i partiorganisationen, og det kan også ses på partilisten, hvor forskellige etniciteter og aldersgrupper hos mænd og kvinder er rigt repræsenteret.

”Tidligere var jeg lidt generet og bange for at ytre mig, når vi holdt møder. Det er ikke længere tilfældet. Nu taler alle frit og alle hører og accepterer hinandens holdninger. Det har også været med til at motivere mig for at blive kampagneansvarlig,” afslutter hun.