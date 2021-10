Ærgerlig Thor Dresler: Det er en skuffelse

Thor Dresler er naturligvis ked af fyringen i Rødovre Mighty Bulls, men han vil alligevel gerne takke klubben for den tid, han har haft. Foto: Brian Poulsen

Thor Dresler blev torsdag formiddag fyret som træner for Rødovre Mighty Bulls. Han er naturligvis skuffet over at være blevet fyret, men der er no hard feelings.

Af Michael Hansen

Nederlaget i går til Herning på 3-1 blev det ottende i træk for Rødovre Mighty Bulls, og det nederlag blev dråben, som fik bægeret til at flyde over.

Hertil formiddag afskedigede Rødovre Mighty Bulls, cheftræner Thor Dresler efter en skuffende sæsonstart, som har budt på flere nederlag end sejre. De svigtende resultaterne har efterladt Mighty Bulls sidst i tabellen og har indeholdt to gigantiske snittere mod Aalborg hjemme og Odense ude.

Den nu afgående cheftræner Thor Dresler ønskede ikke selv at kommentere på, om han synes, at ledelsen havde trukket for hurtigt på fyrings-aftrækkeren. Han satte dog selv følgende ord på fyringen.

“Der er no hard feelings. Det er sådan, det business er, når resultaterne ikke er der, så kan det ende sådan. Det er da klart, at jeg er skuffet og ærgerlig, fordi jeg følte, at jeg stadigvæk kunne få holdet på ret køl og få vendt skuden ovenpå en start, som ingen kan være tilfredse med.”

Da Thor Dresler kom til Rødovre Mighty Bulls var det hans allerførste cheftrænerjob efter en gloværdig landsholds- og klubkarriere som indeholdt flere DM-titler, syv A-VM-slutrunder og 150 kampe i rødt og hvidt.

“Jeg vil gerne takke Rødovre Mighty Bulls og spillerne for den tid, vi har haft sammen. Jeg havde selvfølgelig håbet på, at den kunne fortsætte i længere tid, men der er ingen grund til at smække med døren, for jeg har haft en fin tid i Rødovre Mighty Bulls.”, slutter den afgående cheftræner.

Rødovre Mighty Bulls har meddelt avisen, at de senere i dag vil annoncere, hvem den nye træner bliver.