800 tennisspillere får 600.000 til nye hybridbaner

Klubbens egne beregninger viser, at den ekstra udgift til hybriddelen er tjent hjem på to-tre år. Her ses et billede af en hybridbane fra firmaet Red Plus i Gentofte Tennisklub. Foto: Privat

tennis året rundt Der er glæde i Rødovre Tennisklub, hvor de på grund af en ekstra bevilling fra Kommunalbestyrelsen kan realisere deres drøm om fire hybridbaner, når den planlagte renovering af tennisanlægget i 2023 skal gennemføres.

Af Michael Hansen

I løbet af 2023 har Rødovre Kommune afsat 600.000 kroner til anlæggelse af fire hybridbaner på det kommunale tennisanlæg, hvilket betyder, at det i alt renoveres for 3,7 millioner. Det har Kommunalbestyrelsen besluttet i deres budgetaftale for 2022-2025, som blev vedtaget i sidste måned.

”Vi er superglade og taknemlige for, at Kommunalbestyrelsen har taget dette skridt. Der er ingen tvivl om, at disse penge falder på et ”vådt” sted, da anlægget ligger i tidligere moseområde og ofte drukner i vand, når det regner for meget. Anlægget har længe været nedslidt og trængt til en opgradering. Med disse penge fra Kommunalbestyrelsen kan vi realisere drømmen om at få omlagt fire baner fra røde grusbaner til hybridbaner. En særlig tak til medlem af kommunalbestyrelsen fra Dansk Folkeparti, Kim Hammer, der har fulgt klubbens udvikling igennem flere år. En lige så stor en tak til borgmester Britt Jensen, der hermed får løftet den sidste større opgave på prioriteringslisten fra 00´erne,” fortæller formand for Rødovre Tennisklub, Poul Lundberg.

Længe haft et ønske om at spille året rundt

Normalt koster en hybridbane fra ny 350-400.000 kroner, men fordi en del af belægningen på en hybridbane er grus, og alle banerne skal lægges om fra grunden med nyt dræn, bliver den ekstra udgift pr. hybridbane reduceret til 150.000 kr. Hybridbaner i tennisverdenen er noget, som er blevet indført i Sydeuropa indenfor de sidste år 10 år. Siden er de i forskellige udgaver spredt på tværs af sportsgrene til Nordeuropa. Det vil føles ligesom at spille på grus, når man træder ind på en hybridtennisbane, hvis underlag er godkendt til turneringer.

Beløbet til de fire baner betyder helt konkret, at tennisspillerne i kommunen kan forlænge sæsonen op til ti måneder udendørs, og derved tage presset af de indendørs træningstider i Rødovre Tennishal, som i forvejen er udnyttet til maksimalt.

”Vi har længe haft et ønske om at kunne spille udendørs hele året. Vi så allerede under corona, at vores medlemmer klædte sig på efter forholdene og trænede mere udendørs end tidligere. Med de nye hybridbaner kan den trend fortsætte, og jeg gætter på, at 100 personer vil benytte sig af denne unikke mulighed”, uddyber Poul Lundberg, og tilføjer, at det vil tage tre måneder at få hele renoveringsprojektet gennemført.

Det er ikke kun de sportslige værdier, som tennisklubber kan se mulighederne i, når hele tennisanlægget i Espelunden er færdigrenoveret. Omlægningen til hybridbaner og moderne lys på alle baner vil også kunne mærkes på el- og vandforbruget, hvor omkostningerne bliver væsentligt reduceret.