50 år med øl og røverhistorier

Der var gratis fadøl og god stemning, da Papa's Pub i fredags fejrede 50-års jubilæum. Foto: Danish Street Docs / Jon Henriksen

jubilæum Papa's Pub i Torbenhuse havde i fredags 50-års jubilæum, og det blev fejret med stamgæster, masser af godt humør og ikke mindst fri fadøl. Vi var med.

Af Christian Klarskov Bauch

De gammeldags ’brune værtshuse’ er stille og roligt ved at uddø, og det er da også lidt som at komme ind i en tidslomme, når man går ind til Papa’s Pub 50 års jubilæumsfejring i Torbenhuse på Rødovrevej. Langt de fleste af gæsterne har fejret deres eget personlige 50-års jubilæum for en del år siden, men humøret er der stadig, og alle kender hinanden.

Udefra ser Papa’s Pub moderne ud med bænke og parasoller, som var det en anden havefest, men når man går ind ad døren, er tiden gået i stå. Luften er tyk af røg og vil helt sikkert afskrække nogle mennesker, men gæsterne virker ikke rigtig til at lade sig påvirke.

”Sådan har det jo altid været,” lød det fra en af gæsterne.

På den store dag var der ikke overraskende fyldt med mennesker, og folk grinede og havde en god eftermiddag, der for de fleste, ikke var så meget anderledes fra andre eftermiddage, de bruger på bodegaen. De nød selvfølgelig også godt af de iskolde og skummende fadøl, der i dagens anledning blev langet gratis over disken.

Det handler kort og godt bare om at hygge sig på Papa’s Pub. Der er ingen forpligtelser udover, at det hjælper, hvis man kan fortælle nogle gode røverhistorier, nogle fra det virkelige liv, andre fra digternes verden. Folk har deres stampladser, alle ved, hvad hinanden hedder, og stedet føles for flere som et andet hjem. Et hjem, hvor ens anden familie bor.

Tilbage på værtshus

Jeg mødte op på Papa’s Pub uden rigtigt at vide, hvad jeg skulle forvente. Der er ofte nogle fordomme omkring de gammeldags brune værtshuse, nogle blev bekræftet andre afkræftet med det samme. Jeg er selv 28 år, og jeg sænkede gennemsnitsalderen betragteligt, da jeg kiggede mig omkring, hvilket jeg nok også havde forventet, men den positive energi og uforpligtende venlighed der var, havde jeg dog ikke set komme.

Jeg var der trods alt i et professionelt anliggende. Jeg skulle dække jubilæet for avisen, men det tog de ingen notits af, og inden jeg havde set mig om, fik jeg stukket en fadøl i hånden.

Papa’s Pub er uden tvivl et levn fra en tid, der ikke er mere, og måske er gæsterne det samme, men det er også et levn fra en tid, hvor alt var mere uforpligtende, hvor en kold øl kunne samle og ikke dele folk, og hvor det hele gik lidt langsommere.