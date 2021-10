320.000 er kviktestet i Rødovre Kommune

320.000 gange er borgere i Rødovre kommune blevet kviktestet. Foto: Brian Poulsen/arkiv

corona Nu er det slut med de mange kviktest-centre rundt i hele Danmark. Således også i Rødovre. I weekenden lukkede og slukkede kvik-testcenteret i Rødovrehallen.

Af Michael Hansen

En epoke er slut i Rødovre. I det sidste år har folk valfartet til kviktestcentret for at få stukket en vatpind i næsen, men det er altså ikke længere muligt. I alt 320.000 gange er borgere blevet testet for COVID-19 ved testcentreret.

”Vi har været glade for at have haft et rigtig velfungerende testcenter i Rødovre Kommune, og vi har fået stor lokal opbakning. Vi har primært haft lokale medarbejdere, der har ydet en helt fantastisk indsats,” siger pressechef i Copenhagen Medical, Trine Baadsgaard.

Testcentret på Nørrevang i Islev er ligeledes lukket, men det er stadigvæk muligt at få foretaget en PCR-test. Det foregår i Rødovre Hallen i mødelokalet på første sal, oplyser Rødovre Kommune til avisen.

Generelt Corona-nyt

I de sidste to uger har kommunen haft pop-vaccinationer flere forskellige steder i de fire sogne. Den strategi fortsætter kommunen, for i uge 43 vil det blive muligt at blive vaccineret på Rødovre Bibliotek.

”Vi bliver også ved med at arbejde for nem adgang til at blive vaccineret. Der er fortsat dagligt mellem 5 og 15 borgere, der påbegynder vaccineforløb, og i Rødovre er 82 procent af de borgere, der er tilbudt vaccine mod COVID-19, færdigvaccinerede. Jeg håber, at det gør en forskel at have et vaccinationstilbud tæt på, så flere af vores borgere vil tage imod tilbuddet og påbegynde et vaccinationsforløb,” fortæller borgmester Britt Jensen.

Incidenstallet i Rødovre er per 11. oktober på 71, hvilket er faldende.