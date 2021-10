0.klasseselever får eget hus i haven

Havehuset på Rødovre Skole er designet med fleksible rum og vægge, der kan flyttes, så man kan gøre rummene større eller mindre og dermed få det optimale ud af hver kvadratmeter. Foto: Brian Poulsen

ny bygning Rødovre Skole fik torsdag den 7. oktober et nyt familiemedlem, da den nye tilbygning, Havehuset, blev indviet.

Af Christian Klarskov Bauch

En torsdag morgen i oktober var en helt særlig dag for elever og lærere på Rødovre Skole, da det nu var blevet tid til, at deres nye tilbygning, Havehuset, blev indviet.

Luften var derfor ikke kun tung af den tykke tåge, men også af forventninger blandt skolens 0. klasses elever, der ikke blot fik nye klasseværelser, men også fik mulighed for at stå ansigt til ansigt med byens borgmester, Britt Jensen (S), der skulle klippe snoren iført den gyldne borgmesterkæde.

”Jeg ser altid frem til denne type indvielser. De viser, at vi kan byde velkommen til mange børn i kommunen i disse år – og det er en stor glæde,” startede borgmesteren sin tale på den råkolde efterårsdag, før hun fortsatte med at fortælle, hvor vigtige gode og trygge rammer er for børns udvikling, og det er præcis, hvad den nye tilbygning bidrager til.

Efter talen og den obligatoriske klipning af snoren, der dog ikke forløb helt uden problemer, da det er svært at koordinere 0. klasses elever i at råbe hurra på kommando, kunne Rødovre Skole også modtage en indvielsesgave i form af et Heerup-billede, der skulle hænge i den nye tilbygning.

God plads til udvikling

Havehuset kommer til at rumme fire 0. klasser, der alle får de optimale muligheder for at udvikle sig i de nye rammer. Udvalgsformand Flemming Lunde Østergaard Hansen fortæller, at den ekstra plads i de nye lokaler kommer til at være det springende punkt for elevernes udvikling.

”Det man får ud af den nye bygning er, at der er noget mere plads, hvor vi nu har den nye bygning og den gamle indskolingsbygning, og ved at man har det, kan man dele børnene mere op og give alle mere plads,” fortæller udvalgsformanden

Borgmester Britt Jensen er enig i, at den ekstra plads i de nye rammer kommer til at gavne eleverne og forklarer, at det er en nødvendighed med den ekstra plads, fordi Rødovre har vokseværk i disse år.

”Vi vokser hele tiden, så der skal være plads til de nye 0. klasser, for Rødovre Skole ligger meget centralt i forhold til de nye byggerier, der skyder op i Rødovre,” forklarer borgmesteren, inden hun fortæller, at der allerede nu arbejdes i kommunen på, hvordan man løser udfordringerne med plads, når de her 0. klasser går hen og bliver større elever.

Havehuset på Rødovre Skole kommer til at rumme fire spor af 0. klasser, og derudover er det også planen, at skolens SFO kommer til at have til huse i de nye lokaler.