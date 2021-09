Vind dig vej til Viften midt om natten

Hvide Løgne spillede for fulde huse, sidst de besøgte Viften. Du kan vinde billetter til weekendens koncert på avisens facebookside. Foto: Presse

konkurrence Vi stikker dig ikke en hvid løgn, når vi skriver, at du kan vinde billetter til en koncert midt om natten. Den er faktisk god nok. I samarbejde med Viften udlodder vi 3x2 billetter til lørdagens koncert med ’Midt om natten’ og ’Hvide Løgne’.

Af Christian Valsted

Hvis du under corona-nedlukningen har savnet at skråle med på velkendte 80’er hits i en tætpakket koncertsal, kan det anbefales at købe billet til lørdagens koncert i Viften, eller måske endnu bedre, forsøge at vinde billetter i avisens konkurrence.

Lørdag aften får Kulturhuset Viften besøg af de to feststemte kopi-bands ’Midt om natten’, der synger Kim Larsen numre, og ’Hvide Løgne’, der brager den af med 80’er og 90’er hits fra blandt andre Tøsedrengene, Dodo and the Dodos, Sneakers, Ray Dee Ohh og Rocazino.

”Sidst vi havde Hvide Løgne på besøg var der helt udsolgt og noget af en fest. Nu har Rødovre muligheden for, at komme til den koncertfest, de har savnet hele corona-nedlukningen” fortæller Viftens pressemedarbejder Kévin Olivier.

Dobbeltkoncerten finder sted lørdag den 2. oktober og du kan vinde dig vej til Viften ved at besøge avisens facebookside.