Verdens hurtigste juniorrytter hjemme igen

"Jeg vidste godt, at min tid ville blive svær at slå. Jeg havde presset citronen maksimalt, og følte selv, at jeg havde gode ben,” fortæller Gustav Wang til Lokal Nyt efter sidste weekends imponerende sejr på de belgiske landeveje. F Foto: Brian Poulsen

cykling Rødovre fik i den forgangene uge hele to verdensmestre i enkeltstart. Mandag tog avisen en snak med Gustav Wang, som vandt juniorernes enkeltstart i overbevisende stil.

Af Michael Hansen

Rødovre havde en vanvittig cykeluge i sidste uge, da først Johan Price-Pejtersen, og dagen efter Gustav Wang gav baghjul til resten af verdenseliten og vandt VM-guldet i enkeltstart for U23 og juniorer.

Begge verdensmestre har trådt deres barnecykelsko hos CK Fix, og efter et succesfuldt VM mødte Rødovre Lokal Nyt, Gustav Wang, ved sin gamle hjemmebane ved klubhuset hos CK Fix.

Han kom i weekenden hjem fra VM i Belgien med en medalje i den fineste karat og kan for det næste år kalde sig for verdensmester. Iført verdensmestertrikoten og den tilhørende guldmedalje kunne det 18-årige cykeltalent (som indtil 2018 kørte for CK Fix) fortælle, at han tidligt fornemmede, at hans tid var en, som konkurrenterne skulle gøre sig umage for at matche.

”Jeg vidste godt, at min tid ville blive svær at slå. Jeg havde presset citronen maksimalt, og følte selv, at jeg havde gode ben,” siger Gustav Wang.

Den fornemmelse viste sig at holde stik, for hans tid på 25:37.42 kom ingen af konkurrenterne i nærheden af. Nærmeste konkurrent blev britiske Joshua Tarling, som var 20 sekunder efter og vandt sølv.

Bliver i Danmark

I næste sæson træder Gustav Wang et skridt op og bliver U23-rytter. Også her har Danmark stolte traditioner og mange topresultater at forsvare. Det har Gustav Wang ligeledes noteret sig, og det afspejler sig af det hold, som han skifter til for den kommende sæson. Det bliver BHS-PL Beton Bornholm, hvor den tidligere Danmarks mester i enkeltstart, Martin Toft Madsen til dagligt køre.

”Jeg har valgt at skifte til BHS-PL Beton Bornholm, fordi de har et mega spændende setup omkring enkeltstart, men jeg kommer stadigvæk til at træne på Sjælland og på tværs af holdene, men jeg glæder til at træde et skridt op,” fortæller verdensmesteren.

Netop enkeltstart-disciplinen og det at kunne æde sig selv, har altid været Gustav Wangs hofret. Den 18-årige har sin unge alder til trods vundet utallige enkeltstarter. Til U19-DM i Give præsterede Gustav på trods af at have fået fjernet mandlerne kort tid forinden at ende som toer, selvom han ikke havde trænet i fjorten dage op til.

Landevejen trækker

Mange af de danske ryttere, som kører stærkt på enkeltstartscyklen har en ambition om at komme til at repræsentere Danmark i banecykling, men ikke Gustav Wang, som direkte adspurgt klart afviser, at det bliver en mulighed. Han satser i stedet på en karriere på landevejen og i cross.

”Jeg tager det som det kommer. Jeg vil ikke lave nogle forhastede beslutninger. Jeg sigter efter at blive udtaget til U23 VM, men om jeg kan køre med om medaljerne, må tiden vise.” afslutter verdensmesteren.

Gustav fra Knud Anchers Vej kommer ud af en cykelfamilie, hvor både faderen og hans to brødre har kørt stærkt på den tohjulede, og hans store drøm er udlandet med Belgien eller Spanien som destination, men for nuværende hedder bopælen Knud Anchers Vej.

Grundet ændrede rejseplaner hos Johan Price-Pejtersen lykkedes det ikke Lokal Nyt at få samlet de to verdensmestre til et fælles billede. Men Johan har lovet avisen og læserne, at det bliver muliggjort, når tid er.