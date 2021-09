Ventetiden er forbi: Cykelbroen er åben

Nu er cykelbroen over Jyllingevej åben Foto: Brian Poulsen

binder vestvolden sammen På trods af flere års ventetid, var der udelukkende brede smil, da den nye stibro over Jyllingevej onsdag formiddag blev taget i brug for første gang. Eller næsten for første gang.

Af Christian Valsted

Efterårssolen badede den nye stibro over Jyllingevej i flotte farver, da Rødovre Kommune onsdag formiddag markerede, at broen nu er åben for gående og cyklister. Den famøse bro har været genstand for en del debat i Lokal Nyt, da forsinkelser har udskudt åbningen i årevis.

Men der var ingen sure miner, da stibroen på slaget 10 blev taget i brug.

”Hvor er det en fantastisk bro,” lød det fra en kvindelig cyklist, da hun havde passeret Jyllingevej i et let tråd uden at komme i karambolage med biltrafikken, der susede forbi i raskt tempo på Jyllingevej nedenunder.

Borgmester Britt Jensen (S) cyklede først over broen og hun havde på dagen fået følgeskab af cirka 20 borgere, der alle lagde sig på hjul af borgmesteren.

”Jeg synes, at vi har fået en rigtig god bro, der nu kæder Vestvolden sammen,” fortalte Britt Jensen, da hun havde parkeret jernhesten ved Ejbybunkeren, hvor der blev serveret kaffe og lidt sødt til det cyklende folk.

Diana fræsede over dagen inden

Den nyåbnede cykelbro er 212 meter lang og er designet med en stigning, der nok skal få på pulsen på overarbejde, når broen skal passeres.

Diana Hende fra Carlsro behøvede imidlertid ikke at anstrenge sig synderligt, da hun kørte over broen.

”Min scooter kører fast med 13 km/t., så det var en dejlig tur over broen,” lød det smilende fra Diana, da vi mødte hende for foden af cykelbroen på den sydlige side af Jyllingevej.

Diana tager hver uge turen fra Carlsro til Islev Bibliotek, hvor hun deltager i en strikkecafé, og broen kommer til at gøre det meget nemmere at tage turen til Islev.

”Tidligere kunne jeg ikke komme til biblioteket uden at skulle krydse Jyllingevej ved et trafikeret kryds, hvilket ikke altid er det mest sikre, så for mig er det en stor gevinst,” fortæller Diana, inden hun afslører, at det ikke var første tur over broen.

”Faktisk tog jeg chancen og kørte over i går, da jeg skulle til strikkecafé, så jeg lavede min egen tyvstart,” griner hun.

Mange broblemer

Borgmester Britt Jensen kaldte selv onsdagens cykeltur over Jyllingevej for en tyvstart, da der først senere på måneden vil være en officiel indvielse med snor-klipning og hvad der ellers hører sig til. Men da broen officielt er åben for trafik, gav det mening at markere åbningen. En åbning der har været mange år undervejs.

De første streger til stibroen blev tegnet helt tilbage i 2012, og oprindeligt var det planen, at broen skulle have været etableret tilbage i 2014. En større vandledning, der er vigtig for København Kommunens vandforsyning, gjorde det imidlertid umuligt at placere broen på det planlagte sted.

Siden har HOFOR og partnerskabet bag projektet bakset med at få bro og vandledning til at gå op i en højere enhed.

Rødovre Kommunes chef for Vej og Park, Anders Møller, har været tilknytte projektet siden 2018 og for ham var den uofficielle bro-indvielse den foreløbig afslutning på et projekt, der har fyldt meget.

”Alt det vi har kæmpe for i så lang tid, er nu gået op i en højere enhed. Jeg har arbejdet med broen, siden jeg tiltrådte i Rødovre Kommune. Der har været en lang række uheldige omstændigheder, der har forsinket broen, og derfor er det også glædeligt at vi nu er nået i mål med broen,” fortalte Anders Møller, der også testede broens holdbarhed på to hjul.