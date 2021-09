Udvidelse af IrmaByen giver trafikale kvaler

trafik Rødovre Kommune annoncerer mandag på Facebook, at på grund af den sidste udvidelse af Irmabyen vil der være trafikale udfordringer på Korsdalsvej.

Af Christian Klarskov Bauch

Det betyder, at buslinje 9A ikke stopper ved Irmabyen, og borgere i stedet skal benytte stoppestedet Espelunden.

Byggearbejdet forventes at fortsætte indtil den 24. september, og udover det manglende stoppested, så forventer Rødovre Kommune også, at det vil give forsinkelser i området i myldretiden.