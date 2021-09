Teknisk direktør lover: Nu åbner den famøse bro

Om det så lykkedes, at broen endelig åbner, så folk kan nyde de flotte efterårsfarver langs Vestvolden, vil selvfølgelig være noget som Lokal Nyt vil følge op på. Foto: Jon Henriksen/Danishstreetdocs

broen over jyllingevej Stibroen over Jyllingevej blev monteret i april måned, men er stadigvæk ikke åbent for besøgende. Nu er der nyt i sagen, fortæller kommunens tekniske direktør, Poul Jepsen.

Af Michael Hansen

På et borgermøde i Islev den 29. august, blev teknisk direktør i Rødovre Kommune, Poul Jepsen spurgt til den navnkundige bro over Jyllingevej, som efterhånden længe har udviklet sig til at være en farce fra ende til anden, men nu skulle det være lige oppe over, at broen ENDELIG åbner.

”Broen over Jyllingevej åbner i næste måned. Det føler vi os overbeviste om. Efter Anders Møller (chef for vej- og park i Rødovre Kommune, red.) konstant har holdt Naturstyrelsen i ørerne, ser det ud til, at der sker noget nu. Vi ved godt, at det har taget alt for lang tid, men sådan er det desværre, når der er mange, som skal arbejde sammen”, forklarede Poul Jepsen.

Det har helt præcist taget over otte år, siden Rødovre Lokal Nyt for første gang skrev om, at Realdania, Naturstyrelsen og Kulturstyrelsen, samt Rødovre og Brøndby Kommune blev enige om at opføre to nye broer på Vestvolden.

Forsinkelse på forsinkelse

Broen skulle allerede have været oppe i 2014, men måtte flyttes på grund af en hovedvandforsyningsledning, som gjorde det umuligt at placere broen på det oprindelige sted. Undervejs har projektet været gået helt i stå, men tilbage i april i år med syv års forsinkelse, kom broen så, men her godt fem måneder senere er broen stadigvæk ikke døbt eller åbent.

Derfor kommer broen

Broen kommer til at forbinde Voldgaden, så gående og cyklister kan komme sikkert over Jyllingevej, når de bevæger sig langs Vestvolden, som er en del af Københavns gamle fæstningsanlæg. Broen strækker sig med en let hældning over 212 meter.

”Vestvolden er en populær cykelrute for pendlere, og der er mange, der går tur i området. Det er et fredet fortidsminde, og det er samtidigt det største sammenhængende grønne område i Rødovre, så det er vigtigt, at vi hurtigt og sikkert kan passere over de store indfaldsveje til København,” har formanden for Teknik- og Miljøudvalget Jan Kongebro tidligere udtalt til Lokal Nyt.