Tanker om ligestilling

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Jeg ved godt, at der mangler meget på ligestillingen inden vi er i mål, men når jeg kigger på, hvordan tingene var, da mine forældre var unge, så er der nu alligevel sket noget.

Af Chrummer

Min mor havde ikke rigtigt en uddannelse. Hun var hjemmegående husmor, med tre børn. Min far var den eneste der tjente penge. Min far gjorde hvad der passede ham og bestemte ALT fra bil til ferier og bolig. Min mor havde ingen pensionsopsparing og fik kostpenge af min Far. Og SÅDAN var det i alle familier i blokken. Min far var også ”pigernes mand” (i dag var han nok blev skyllet ud med metoo bølgen). Da min far skred, var min mor ret meget på skideren. Ingen uddannelse, intet job, ingen penge, men til gengæld tre hjemmeboende unger. Ja og være ”hende der ikke kunne holde på sin mand”

Når jeg sammenligner min mors vilkår med min hustrus vilkår i dag. Så har min hustru en uddannelse, hun har et job – endda et chefjob. Hun har sin egen pensionsopsparing. Vi bestemmer alt i fællesskab med masser af plads til hinanden. Skulle jeg – som min far – finde på, at finde en anden kvinde og skride fra min hustru – ja, for det første så ville jeg nok få slået næsebenet op i hjernen, men min hustru ville kunne stå alene og klarer sig fint UDEN mig – og med masser af respekt fra andre. Der er jo så alligevel sket noget på de sidste 40-50 år.

Når sygeplejerskerne så strejker i to måneder for ligeløn (og mere i løn) – så er det sgu da superærgerligt, at se at regeringen så kommer med en lovindgreb. Lad os da nu for fanden få ryddet op i det sidste og få en lige løn for et lige arbejde.

Det er jo fedt at se de 11 ugers øremærkede barsel til mænd (vi skal lige finde en løsning for de selvstændige). Hvorfor skal man ikke selv bestemme? Ja, det er jo netop for at skabe ”ligestilling”, for roden til at kvinder får lavere løn og lavere livs-løn/pension – det er altså fordi de kan det der med at føde børn. Ja og det kan mænd altså ikke (endnu), så kvinderne er ”ude” et par år, mens manden stadig fylder varer i kølemontren i Netto. Men er manden OG kvinden på lige lang barsel – tjah, så er det jo lige meget om Netto ansætter en mand eller en kvinde.

Og selv den største macho-mand med hænder på andres lår og tunger i andres øre, tror jeg HAR forstået budskabet fra #metoo. Det ser jeg da i hvert fald på min arbejdsplads.

Det er de store træk der tæller, men jeg gider altså ikke fluekneppe med forMAND, politiMAND, ombudsMAND og frikadelleFARS, PIGEfornærmet, slår som en TØS, TØSEdreng – det er BARE ord lad os nu lige holde fokus på hvad vi HAR nået og hvad vi SKAL nå.