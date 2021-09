Stemme-jagt

chrumme Så skal vi snart til valg igen. Jeg kan se, at der bliver arbejdet på af få flere til at stemme ved kommunalvalget. Det synes jeg da er en god ting.

Af Chrummer

De som ikke stemmer er groft taget socialt udsatte, indvandrere og de unge.

Men jeg ved sgu ikke rigtigt, om tiltagene kommer til at batte. Der kommer en mobil stemmebox udenfor jobcentret (så må vi håbe at alle arbejdsløse skal møde på jobcentret den dag).

Der bliver ”speaks” i sportshallerne som minder de unge sportsivrige unge, om at huske at stemme. (Jeg tænker at det bliver under håndbold- ishockey- fodbold-kampe: ”Så har Gabriel-Emil-Ib-Johan scoret for hjemmeholdet. Husk at stemme til LOKAL-VAAAAAALGET!!!!”

Boligorganisationerne kommer også på arbejde med at aktivere folk. Jeg ved ikke helt hvordan det skal foregå, men det vil være oplagt, at de kommer helt inde i stuerne og hen til sofaen med en stemmebox og vækker sofavælgeren.

Et andet tiltag er at skrive til de unge i deres e-boks. Det er nok det mindst effektive. Jeg kender ikke et eneste ungt mennesker som nærlæser deres e-boks. I har hørt om snapchat, Instagram og andre nutidige platforme, hvor der rent faktisk er en chance for at få fat i de unge? E-boks henvendt mod de unge, er lige så effektiv som at sætte en plakat om i en bingohal på byens plejehjem.

Men lad os sige, at det så lykkedes at få disse grupper til at stemme, så melder det næste spørgsmål: HVEM skal de så stemme på?

Lad os være ærlige, der sidder 19 medlemmer i kommunalbestyrelsen. Jeg vil sige, at hvis du kan nævne navnene på bare 5, så er du skidegod. Kan du udelukkende borgmesterens navn, så er du nok sådan lige omkring hvad gennemsnit ved.

Det er 4 år siden vi sidste stemte, og jeg vil sige, at har vi ”hørt” fra ¼-del af de valgte i denne valgperiode, så har jeg været meget flink. For hvad jeg ved, så kan det sagtens være at de blot møder op den ene gang om måneden der er møde i foreningen Anonyme Lokalpolitikere.

Og hvad har det med sagen om at folk ikke stemmer at gøre? Jov jeg tænker, at sidder du i kommunalbestyrelsen og aldrig rigtigt kommer ud med hvad du laver (Ja, du må sgu endda gerne prale med det og du har endda haft 4 år til det), jamen hvem fanden skal dem vi så gerne vil have til at stemme, så stemme på??

Vi ved ikke hvad I står for, hvad I har udrettet, hvad I vil udrette?

Kom nu op på hesten, kære lokalpolitikere. Blær jer, vær stolte og fortæl HVORFOR den unge, de udsatte og indvandrerne netop skal stemme på DIG!!