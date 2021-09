Sportschef optimistisk inden sæsonstart

I aften tager Rødovre Mighty Bulls hul på en ny sæson, når de på udebane møder Esbjerg Energy Foto: Arkiv

ishockey Rødovre Mighty Bulls starter fredag aften sæsonen, når turen går til Esbjerg. Holdets sportschef, Jørgen Illemann, er optimistisk inden en sæson med mange nye spillere efter et større generationsskifte.

Af Christian Klarskov Bauch

Ventetiden er ovre. Nu falder pucken endelig igen i Metal Ligaen og Rødovre Mighty Bulls er mere end almindeligt klar til en sæson med mange nye spillere og med forventninger om at gøre en god figur i sæsonen. Sportschef Jørgen Illemann mener, det kan blive en ganske interessant sæson for holdet.

”Jeg er ikke i tvivl om, at vi kan slå alle på dagen, men realistisk set, ud fra økonomi, og over 48 kampe, så bliver vi på en god sæson nummer seks eller syv, og hvis det går rigtig godt nummer fem,” fortæller Jørgen Illemann, der fortsætter ved at sige, at det er en helt ny trup, der skal spilles sammen.

Glad for målmandsduo

Illemann er især rigtig tryg ved målmandspositionen, hvor Rødovre stiller med to meget kompetente keepere i erfarne John Muse og unge William Rørth. Rørths niveau er noget, han særligt fremhæver, fordi det er en andenmålmand, der har evnerne til at trække masken over hovedet uden, at det koster point. Illemann fortæller, at det langt fra er alle hold, der har den bredde, og det er han virkelig glad for, at Rødovre har.

”Målmandsduoen er jeg meget tilfreds med, og vi har en super god duo i forhold til mange andre klubber, der har en klar førstemålmand, og så ser det lidt shaky ud på andenmålmand,” forklarer sportschefen omkring målmandssituationen både i Mighty Bulls og resten af ligaen.

Spændende forwards

De nye tilgange på Vestegnen er også dem, der skal levere for tyrene, og Illemann fremhæver de to nye svenske forwards Johan Lundgren og Julius Persson, samt Brendan Harms, der skal forsøge at gøre rigtig ondt på modstanderne.

Det er dog ikke kun de nye tilgange, Rødovre sætter sin lid til, og Illemann forventer en gennembrudssæson for unge Oliver Kjær og Maksim Popovic, der, af Illemann, forventes at tage skridtet op på næste niveau i en trup, hvor rigtig mange spillere vil få chancen for at vise sig frem.

Det handler nu ikke kun om spillertruppen, men også hvordan de spiller på isen, og det er Illemann også fortrøstningsfuld. Sportschefen mener, at Mighty Bulls har et bestemt område, hvor holdet virkelig kan gøre ondt på modstanderne.

”Det vil være fart og aggressivitet både med puck og uden puck. Man vil nok også se et hold, der spiller lidt mere kontrolleret end sidste år, hvor vi var for aggressive og åbnede for meget bagud,” analyserer Illemann og glæder sig til første face-off i Esbjerg.

Rødovre Mighty Bulls starter sæsonen fredag aften klokken 20.15 imod Esbjerg Energy på udebane. Alle kampe kan ses på TV2 Sport og TV2 Play.