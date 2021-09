Snart klar med tredje corona-stik på plejehjem

Nu får de første ældre i Rødovre snart det tredje corona-stik

coronavirus Inden længe kan de første ældre på byens plejehjem få tredje corona-stik.

Af Christian Valsted

Ældre personer er i øget risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb af COVID-19 og derfor kan de første ældre på plejehjem i Rødovre inden længe få det tredje stik med vaccine mod corona.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at beboere på plejehjem får det tredje stik nu, og det tilbud kommer til Rødovres fire plejehjem fra mandag den 20. september.

I første omgang kommer turen til Dorthe Mariehjemmet, dernæst de midlertidige pladser på Slotsherrens Vænge, Plejehjemmet Egeskrænten, Plejehjemmet Ørbygård og Ældrecentret Broparken.

”De ældre på plejehjem er særligt sårbare, og vi ved, at sundhedsmyndighederne allerede har konstateret de første nye tilfælde af smitte på plejehjem. Derfor er det en rigtig god idé, at så mange som muligt får tilbuddet om det tredje stik,” siger borgmester Britt Jensen (S).

Den tredje vaccinerunde på landets plejehjem kommer efter anbefalinger fra Det Europæiske Lægemiddelagentur og Det Europæiske Smitteagentur, da de ældre er i øget risiko for et alvorligt forløb af COVID-19.

De to agenturer fremhæver, at vaccinerne fortsat beskytter godt, og at der på nuværende tidspunkt ikke er behov for revaccination til den brede befolkning, men peger altså på blandt andet plejehjemsbeboere som nogle af dem, der bør får den tredje vaccination.