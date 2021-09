Skoleklasse hyldet og fik et livstræ som tak for hjælpen

Skoleelever i 4.A på Rødovre Skole blev torsdag hyldet for deres engagement ved Stafet For Livet i Rødovre

Skoleliv Forud for Stafet For Livet i Rødovre samlede 4.A på Rødovre Skole pant ind, så de 25 fightere på dagen kunne hygge sig i løbet af dagen. Torsdag morgen blev tjenesten tilbagebetalt, da klassen modtog et speciallavet maleri underskrevet af alle fighterne, der deltog på dagen.

Af Michael Hansen

Mange nysgerrige og morgentrætte blikke kiggede torsdag morgen på Carina Abel Gjaldbæks (Carina er medlem af styregruppen i Stafet For Livet, Rødovre og stifter af kontorfælleskabet loaderiet.dk) pakke, som stod placeret opad skiltet ved Rødovre Skole. Skriften på papiret lød. ’Tusinde tak til den seje klasse 4.A på Rødovre Skole KH SFL’ bag det brune pap gemte der sig et specielt billede. Med en særlig historie.

For op til Stafet For Livet havde skoleklassen indsamlet sækkevis af pant, som de donerede direkte til Stafet For Livets fighterarrangement på Rådhusplænen den 28.august. Beløbet endte på næsten 2.000 kroner, og den præstation var ikke gået ubemærket hen hos Stafet For Livets fightere, som hyldede og hædrede skoleklassen med et personligt maleri.

”4.A har lavet et fantastisk stykke arbejde med at samle pant ind. Vi er supertaknemlige over, at 4.A har engageret og involveret sig i kræftsagen både i undervisningen, men også privat. På den baggrund får de dette livstræ, som vores anerkendelse på deres arbejde,” fortæller Lars Reuter formand for Stafet For Livet Rødovre.

Personlige historier

Tidligere har eleverne åbent og ærligt fortalt om deres følelser og sat ord på, hvordan de har stiftet bekendtskab med kræft. For mange af eleverne har på den ene eller anden måde haft kræft inde på livet, men for en af eleverne Lauritz Molter Rasmussen betyder ordet kræft lidt mere end for andre.

Hans mor Kirstine Molter Rasmussen har siden 2017 haft sarkomkræft. En yderst sjælden kræftform, som kun 5 personer i Danmark har. Den opstår i knogler, muskler, bindevæv, fedtvæv, nerveskeder og kar og viser sig som knuder forskellige steder på kroppen. Hun var også til stede som fighterrepræsentant, da billedet blev overrakt. Børnenes indsats gik direkte i hjertekuglen på hende.

”Jeg bliver meget følelsesladet berørt over den indsats, I har gjort. De penge I skaffede, gjorde, at os fightere blandt andet kunne nyde en god frokost. Det er så livsbekræftende det, I har lavet,” sagde hun. Historien satte dog indtryk på alle de tilstedeværende i lokalet, som lige måtte sunde sig lidt ovenpå den personlige historie. Kirstine har det efter omstændighederne godt og er ved godt mod, selvom hun p.t. er i kemoforløb.

Minde og tak

Meget passende var det Lauritz, som fik æren af at åbne papiret og udløse spændingen foran de spændte klassekammerater.

”Skal jeg bare rive til,” spurgte Lauritz til klassen, som kvitterede med et rungende ja. Som sagt så gjort. Livstræet kom til syne, og alle børnenes forblev stille, imens de studerede det nye kunstværk.

Billedet er blevet til på en kræftcafé, hvor en af de andre fightere har malet det. Billedet vil snarest muligt blive hængt op i klasselokalet, som et varigt minde om elevernes indsats.

Klassen forventer, at de igen til næste år vil indsamle pant til Stafet For Livet. Denne gang startede de nok lidt før end i år. Med et glimt i øjet lød det fra Carina Abel Gjaldbæk.

”Husk at gå hjem og sig til jeres forældre, at I gerne må drikke masser af sodavand, saft og vand, så beløbet til næste år bliver endnu større”. Den var eleverne med på.