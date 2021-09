Shop Black Friday i Rødovre

SPONSORERET INDHOLD Black Friday falder i år på den 26. november, som traditionen tro afholdes dagen efter Thanksgiving i USA. Allerede nu begynder forbrugere, butikker og webshops at forberede sig på årets travleste shoppingdag. Vi kigger helt bestemt på Black Friday i Rødovre.

Black Friday shopping i Rødovre

Rødovre Centrum kan være stolte af mange fine titler. Først og fremmest er det Danmarks ældste indkøbscenter. Desuden er det i flere om gange blevet kåret til Danmarks bedste shoppingcenter. I forhold til antallet af butikker tager Rødovre Centrum også førstepladsen. Storcenteret bliver overgået af indkøbscentre som City 2 og Field’s i forhold til udlejningsareal, men er stadigvæk i top 10 både målt på såvel udlejningsareal som omsætning.

Netop antallet af butikker er interessant at fremhæve på ny. Du kan finde flest butikker i Rødovre Centrum, og det kan være fordelagtigt i forhold til Black Friday. Søger du et endnu større udvalg kan du også kigge på en oversigt over Black Friday tilbud og handle på nettet. Det siges, at omkring 15-20 procent af Black Friday deals sælges på internettet, og den procentdel vokser med raketfart med de digitale trends.

Tips og tricks til Black Friday shopping

Der er flere gode fif til at shoppe Black Friday deals. Først og fremmest bør du lægge en plan i forhold til forventede indkøb samt et budget. Du kan med fordel undersøge produkter på nettet eller i butikkerne, før det rent faktisk er Black Friday.

Når det kommer til Black Friday, kan du anbefales at sammenligne deals. Stort set alle butikker, online og fysiske, har deals i måneden og ugen op til Black Friday samt på selve dagen. Derfor kan du sammenligne priser på de produkter, du ønsker at købe, og gå efter den bedste deal.

Hvis du er typen, der er mindre glad for at stå i kø, eller at skulle lede efter en parkeringsplads, kan du shoppe online. Du skal hverken vente i kø eller ud og køre, når du shopper Black Friday deals med sin smartphone, tablet, computer osv. Desuden er det praktisk, ikke alene fordi du sparer tid og energi, men også fordi du kan gøre det når som helst og hvor som helst. Med internettet udvider du dine muligheder for at finde de bedste deals, da du har adgang til deals i Rødovre, Danmark samt andre steder i Europa. Når du shopper på nettet, får du dine pakker leveret direkte til din dør i Rødovre.