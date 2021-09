Sen scoring gav sejr til Mighty Bulls

Mighty Bulls keeper John Muse stod en stor kamp mod SønderjyskE. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Et flot comeback af ”Tyrene”, efter mandagens uinspirerede indsats i Odense. En fortjent sejr til Mighty Bulls, skabt på god vilje og gejst.

Af Flemming Haag

Der var lagt op til revanche mod SønderjyskE Ishockey, efter Mighty Bulls koncentrationssvigt mandag aften i Odense.

Gæsterne har fem point for to kampe i Metal-Ligaen, og kommer med fire Champions Hockey Leaguekampe i benene, hvor det er blevet til store nederlag.

Mighty Bulls stillede op til kampen mod SønderjyskE uden Nicklas Carlsen og Frederik Kaels.

Jævnbyrdig 1. periode.

En lige åbning på kampen, hvor spillet vekslede, uden at der blev spillet frem til de store målchancer. Syv minutter inde i første periode, faldt kampens første scoring til hjemmeholdet, da Johan Lundgreen fandt Julius Persson inde foran mål, som first timede pucken i mål.

Kort efter Rødovres scoring, fik Oliver Dame-Malka to minutter for Other Offences. Mighty Bulls, havde gode afslutninger i undertalsspillet, men uden resultat. Det lykkedes i stedet for gæsternes Rasmus Schultz at udligne til 1-1, med et slagskud i powerplay.

Efter udligningen fik ”Tyrene” lagt pres i gæsternes zone, hvor Jonatan Nielsen og Brendan Harms havde kvalificerede afslutninger.

En lige første periode, hvor ”Tyrene” investerede langt mere energi, end tilfældet var i mandagens kamp mod Odense Bulldogs.

Målløs anden periode.

Mighty Bulls åbnede anden periode med en udvisning, da Brendan Harms fik to minutter for Slashing. Sikkert boksplay holdt gæsterne fra scoring.

Der blev spillet i meget højt tempo, og der blev afsluttet flittigt i begge ender, uden kvalitet i afslutningerne. Største chance havde gæsternes Shawn O’Donneu, da han alene med John Muse, blev grebet ud.

Midt i perioden fik gæsternes Mads Eller to minutter for Holding. Inden ”Tyrene” fik sat deres powerplay op, fik Ryan Lowney to minutter for Interference, fulgt op med spil fire mod fire.

I slutfasen havde gæsternes William Boysen et godt forsøg, men John Muse greb sikkert pucken. Det var periodens sidste forsøg, i en periode med meget fart, intensitet og mange afslutninger.

Sejr efter sen scoring.

God start af Mighty Bulls på tredje periode, hvor Jonathan Nielsen sendte et slagskud på stolpen, fra blue line, efterfulgt af en god afslutning fra Oliver Kjær.

Rødovre er mest i puckbesiddelse, og skaber meget trafik i gæsternes zone, men SønderjyskE er konstant farlige i kontraspillet.

Da der resterede fem minutter af perioden, lykkedes det Mighty Bulls at få udbytte af anstrengelserne, da Johan Lundgreen sendte pucken i mål.

Gæsterne fik lagt pres i hjemmeholdets zone, men en solid defensiv og storspil af John Muse holdt gæsterne fra at komme til scoring.

SønderjyskE tog Time Out i tiden 58:20 og fortsatte spillet uden Patrick Galbraith i målet. I slut sekunderne var Mads Eller tæt på en udligning, men John Muse var på plads.

Mighty Bulls næste kamp.

Fredag den 17. september kl. 18:00 mod Herlev Eagles i Spar Nord Arena, Herlev.