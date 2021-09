Se bøger på det store lærred

Nyt biografkoncept til børn vækker korte børnebøger fra lydbøgernes til live på det store lærred i Atlas Biograferne. Foto: Brian Poulsen

bog&bio Bog&Bio er et samarbejde mellem danske forlag og danske biografer, der vil forene bøger og biografoplevelser til de mindste. Atlas Biograferne i Rødovre Centrum er med på vognen fra start.

Af Christian Klarskov Bauch

Man er vant til at kunne læse en bog, så kunne man høre en bog, og nu vil man også kunne se en bog, når Bog&Bio bringer bøger til live på det store lærred i Atlas Biograferne i Rødovre. Imad Mohammed, som opfandt Bog&Bio sammen med sin bror Iyad, glæder sig meget over, at Bog&Bio er kommet til live, og tror det kan blive en stor succes.

”Det er en idé, der opstod, fordi vi følte, der var et behov i biografbranchen, og det er der, tanken opstod. Det er et koncept, som er med til at skabe lidt alternativt indhold i biografbranchen.,” fortæller Imad Mohammed fra firmaet Creative Popcorn, der står bag Bog&Bio.

Også hos Atlas Biograferne er der tydelig begejstring at spore. Ejer Emil Mark Nørholm glæder sig ekstremt meget til at kunne rulle bøgerne over lærredet for både børn og deres familier.

”Den der store oplevelse, af at se en bog, de måske har læst på det store lærred. Det vil være en stor oplevelse for både børnene og deres familier. Der er syv bøger, der bliver fortalt her i starten, og det er den glæde, som kultur giver os. Den bliver serveret for de yngste og giver dem en god start på kulturlivet,” fortæller Emil Mark Nørholm. Han uddyber, at det nemt kan blive en mindst lige så stor oplevelse for børnenes familier som for børnene, på grund af den glæde de vil kunne få, når de ser børnene få deres første biografoplevelse.

Legendarisk fortæller

Bog&Bio er et samarbejde imellem de danske forlag og biograferne, og især det første har givet en helt særlig mulighed, da det lykkedes for Bog&Bio at få den mangeårige fortæller og stemmeskuespiller, i blandt andet en lang række Disney-film, Lars Thiesgaard, ombord takket være Forlaget Petunia, der poster penge i satsningen.

”Det er jo helt fantastisk. Det var lidt vores drøm, at han skulle være med på det. Han forstår sig på børn, når han fortæller, og han gør det i et tempo, så de kan følger med. Han kan ændre sin stemme til hver karakter, og man kan tydeligt se, at børnene bliver underholdt af ham,” fortæller Imad Mohammed og storroser manden bag stemmen til mange af børnenes barndomshelte.

Bog&Bio har på nuværende tidspunkt syv filmatiseringer af børnebøger, der lærer børn i alderen fra fire til seks om vigtige emner, som mobning og om at sige fra. I Atlas Biograferne vil det i starten være selvstændige forestillinger og bagefter være en del af biografens begynderbio, hvor børn kan få en god første oplevelse i den mørke sal med det store lærred.