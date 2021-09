Samler ind til sin svoger: I dag sætter Signe det lange ben foran  

Signe Erne-Olsen er en kvinde med en mission. I eftermiddag samler hun penge ind til sin svoger, der lider af cystisk fibrose. Du kan støtte Signe via et link i artiklen Foto: Privat

indsamlingsløb Signe Erne-Olsen er en kvinde med en mission. I eftermiddag samler hun penge ind til sin svoger, der lider af cystisk fibrose. ”Uanset hvilken træls sygdom man rammes af, så har man brug for støtte,” siger Signe, der klokken 16 hopper i løbeskoene i den gode sags tjeneste.

Af Christian Valsted

Nogle sygdomme rammer mange. Andre sygdomme rammer få. Signe Erne-Olsens Svoger Kim Andersen er en af bare 300 voksne danskere, der lider af sygdommen cystisk fibrose, der er en arvelig sygdom, der påvirker mange af kroppens organer og kræver flere timers daglige behandling.

Cystisk Fibrose Foreningen arbejder for et bedre og længere liv for alle med cystisk fibrose og i dag, lørdag den 18. September, arrangerer foreningen landet over virtuelle indsamlingsløb, hvor man kan gå eller løbe til fordel for foreningens arbejde.

På Rødager Allé 106 har Signe Erne-Olsen taget udfordringen op. Fra klokken 16 til 17.30 er hjemmets indkørsel forvandlet til indsamlingssted, hvor der kan doneres penge og købes snacks og drikkevarer.

Signes svoger Kim Andersen betyder nemlig alverden for familien, og Signe vil derfor gerne slå et slag for sygdommen i oplysningens navn og samtidig samle penge ind til forskning, så flere danskere kan leve længere med sygdommen.

”Kim er en stor del af vores børns og vores liv. Og i vores lille familie er det vores drøm, at han sætter verdensrekord, som den ældste med cystisk fibrose,” siger Signe Erne-Olsen, der fra klokken 16 vil løbe den samme rundstrækning 10 gange rundt i kvarteret i det virtuelle indsamlingsløb.

Hun tør ikke gætte på, hvor mange penge, der kommer i kassen til fordel for Cystisk Fibrose Foreningen, men hun håber at hendes indsamling kan hjælpe foreningens sag, så endnu flere børn og voksne får et bedre og længere liv for med cystisk fibrose.

”Det er en sygdom man dør af og en sygdom, der er hård ved kroppen. Viden og forskning har heldigvis gjort, at flere voksne lever længere med sygdommen. Tidligere havde personer med cystisk fibrose ikke udsigter til et langt liv, men i dag laver foreningen også arrangementer for ældre aldersgrupper. Det er meget livsbekræftende, men også skræmmende at tænke på dem, der ikke nåede dertil. Jeg bliver helt grådlabil, når jeg tænker på det,” siger Signe Erne-Olsen.

Hvis du vil støtte Signe Erne-Olsens virtuelle indsamlingsløb til fordel for hendes svoger Kim og Cystisk Fibrose Foreningen, kan du støtte via dette link eller ved at kigge forbi Rødager Allé 106 i dag mellem klokken 16 og 17.30, hvor Signe løber i den gode sags tjeneste.