Saml skrald for klimaet i Rødovre

På lørdag kan du give naturen en hjælpende hånd, når foreningen Ren By Rødovre deltager i World Clean Up Day. Foto: Billedet er fra et tidligere arrangement - Garbagerun - der kombinerede motion og affaldsopsamling. Foto: Arkiv

affald Den 18. september er det World Clean Up Day, hvor hele verden samler skrald for at hjælpe miljøet. Ren By Rødovre er med og du kan give et nap med.

Af Christian Klarskov Bauch

Ren By Rødovre deltager i World Clean Up Day, hvor hele verden forsøger at hjælpe miljøet ved at samle affald rundt om i byerne. Bodil Fosgaard, der er tovholder på Ren By Rødovre, mener, at det er vigtigt at få noget mere opmærksomhed på miljøet og kampen imod affald.

”Affald er stadig et kæmpe problem for miljøet og vi er ikke rigtig kommet i mål med at kæmpe kampen imod affaldet endnu,” fortæller Bodil Fosgaard om, hvorfor Ren By Rødovre er en del af det vigtige initiativ.

Ifølge Danmarks Naturfredningsforening er mængden af affald i naturen stigende, og det er den udvikling, man forsøger at ændre på med World Clean Up Day. Det kan dog ikke gøres på en enkelt dag, og Bodil Fosgaard mener, at kommunerne gerne må gøre mere med flere og bedre skraldespande samt en bedre indsats til at opdrage folk til ikke at smide affald på gader og stræder.

World Clean Up Day er et forsøg på at komme nærmere FN’s klimamål ved at minimere en af de faktorer, der i dag er en stor synder, når det kommer til forurening og ødelæggelse af miljøet på både kommunalt, nationalt og globalt niveau Derfor opfordrer Ren By Rødovre både folk til at undlade at smide affald i naturen og også til at deltage i World Clean Up Day for at mindske det generelle problem.

World Clean Up Day er den 18. september og alle kan være med til at samle skrald for at afhjælpe miljøet.

Ren By Rødovre mødes på dagen ved ’Tyren’ ved Rådhuspladsen klokken 10 og hvis du vil give et nap med, så møder du blot op.