Sæsonens første sejr til RH

Rødovres håndboldkvinder vandt dramaet hjemme med mindst mulige margin 21-20 over AGF. Foto: Arkiv

håndbold I en helt lige kamp fra start til slut havde Rødovres 1 divisionsdamer de bedste nerver og vandt dramaet hjemme med mindst mulige margin 21-20 over AGF. I den tætte række tæller alle point, hvor kun Lyngby ser ud til ikke at kunne yde meget modstand.

Af Michael Hansen

Sejrssangen gjaldede for første gang udover Rødovre Stadionhal, og Rødovre Håndbolds 1.divisionsdamer omfavnede hinanden i en jubelrus, da de slettede nullet på pointtavlen, efter at de på hjemmebane besejrede AGF med 21-20 i en dramatisk kamp, der kunne have været gået begge veje.

Rødovre startede godt og førte med 5-3 efter ti minutter. Herefter fulgte en periode, hvor AGF kom bedre med og faktisk foran med 6-7. Men håndbolddamerne fik styr på spillet og spillede sig foran med 11-9 til pausen i den lavtscorende affære.

Historien gentog sig efter pausen. Rødovre lagde stærkt ud og bragte sig foran med 16-12 små ti minutter inde i anden halvleg. Men AGF udnyttede, at Rødovre ikke scorede i fem minutter, og kom tilbage til 16-15 midtvejs i halvlegen. Der var alt at spille for i kampens sidste kvarter. Rødovre forblev dog i teten og tillod aldrig gæsterne at få hel kontakt. Ved 20-17 i front så det godt ud, og da Katrine Clasen med sit sjette mål genetablerede tre-målsføringen til 21-18 med tre og halvt min igen, så det godt ud. Men to hurtige reduceringer fra de Hviie gjorde afslutningen spændende. Rødovre kunne lukke det hele, men forpassede chancen. Med otte sekunder igen fik AGF muligheden for at stjæle et point med hjem, men Rødovre holdt stand og vandt.

Næste hjemmekamp er allerede på søndag, hvor de lokale heltinder skal spille mod DHG Odense, som træner Troels Brøns tidligere har udtalt bliver et af rækkens tophold.