Sådan ser Rødovre ud gennem de unges øjne

Laila Gotfire, Isabella Ersgaard, Henriette Dahl og Esben Drøger var nogle af de stolte kunstnere bag udstillingen steder og ikke steder. Foto: Brian Poulsen

Ung Kunst Udstillingen steder og ikke-steder løftede torsdag sløret for, hvordan ni unge kunstnere fra Springet og headspace har fortolket deres personlige Rødovre-steder med deres egne øjne. Udstillingen kan opleves på Heerup Museum indtil den 21.september, hvorefter den drager på tur til Rødovre Bibliotek og Jobcenter Rødovre.

Af Michael Hansen

‘Hvad tænker unge på, når de får til opgave at udfolde sig kreativt og udvælge steder eller ikke steder i Rødovre Kommune, som på den ene eller anden måde har sat sig, som et markant minde i de unges bevidsthed’.

Det har ni unge fra Springet og headspace i samarbejde med regionale kunstfællesskaber haft til opgave at dykke ned i. For, hvordan ser kommunen egentlig ud, når de unge får lov til at føre penslen og få deres tanker udtrykt som kunstværker. Deres fortolkninger kan netop nu ses på Heerup Museum, som også har givet de unge kunstnere et indblik i, hvordan Henry Heerup har fortolket Rødovre i sine værker.

Fri fortolkning

Fire af de unge, som havde kreeret kunstværker til udstillingen var Laila Gotfire, Esben Drøger, Henriette Dahl og Isabella Ersgaard.

De unge kunstnerspirer havde hver især gjort sig forskellige tanker om både sted og motiv.

”Jeg har været på jagt i mine gamle fotoalbums, hvor jeg har udvalgt forskellige billeder, som jeg forbinder med hyggelige følelser og positive tanker fra Rødovre. Det har inspireret mig til at lave en billedcollage, som jeg har sat sammen med en tegning,” forklarede Henriette Dahl.

Esben Drøger havde sammen med sin ven Lukas Højrup valgt sit motiv efter en gåtur rundt i Rødovre.

”Jeg har valgt Damhussøen som mit motiv, og jeg har brugt kul som overordnede materiale. Det gav en fed effekt, og gjorde, at værket endte et helt andet sted, end jeg havde forestillet mig”.

For Laila Gotfire symboliserede hendes foto en personlig historie, som nu har udviklet i positiv retning.

”Jeg valgte at genbesøge Valhøj Skole og se stedet med nye øjne. Jeg har ikke de bedste minder derfra, så det var enormt angstprovokerende at være tilbage, men det endte med at blive en god oplevelse, da jeg nu har fået styr på mine følelser for stedet.”

Isabella Ersgaards værk omhandlede to af de ikoniske ting, som mange forbinder med Rødovre, men processen dertil krævede lige ekstra tanker.

”Jeg skulle lige have tankerne på plads og sidde og tænke lidt over det, inden jeg besluttede mig for at portrættere Tyren og Rødovre Ishockeyklub. Det er mine gode barndomsminder fra byen,” fortalte hun.

Headspace vil have kunsten

Inden de unge stolt kunne vise deres værker frem til familie, venner, kærester og andre kunstinteresserede holdt borgmester Britt Jensen (S) en tale, hvor hun blandt andet roste de unge for deres engagement og kunstneriske evner. Det er på baggrund af penge indsamlet ved Britt Jensens jubilæum, at udstillingen er blevet til.

Efter borgmesterens fine ord gjorde Centerchef i headspace, Mette Søndergaard hende kunsten efter. Hun har en drøm, om værkerne finder hjem igen.

”Vi håber, at disse værker på et tidspunkt kan vandre tilbage hos i headspace, da vi har en del tomme vægge, som godt kunne trænge til lidt kunst. Det har igen været en interessant proces at opleve, hvordan de unge har udnyttet kunsten som talerør i stedet for det sagte, som alle kender til.”

Det var andet år i træk, at unge laver kunst, men det var første gang, at der blev holdt en stor fernisering. Alle interessenter håber på projektet fortsætter i mange år frem.