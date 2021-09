Sådan planlægger du dit næste event

Sponsoreret indhold Der er rigtig mange ting, som man skal tænke på, når man planlægger et event. Det er både ting som at finde et venue, en menu og en gæsteliste, som man skal tænke på, når man planlægger et event.

Af Sponsoreret indhold

Det kan hurtigt komme til at virke uoverskueligt, hvis man ikke er en decideret event-planlægger og ikke har gjort det tusindvis af gange før. Heldigvis så har vi her lavet en guide til, som kan hjælpe dig igennem din planlægning af dit næste event.

Find et venue

Lige meget hvilket slags event, som man skal planlægge, så er det første man skal gøre i sin planlægning at finde et venue- altså et sted som eventet kan holdes. Hvis det skal holdes i København, så er venue københavn et rigtig godt bud på en fantastisk venue lige meget, om det skal bruges til et pop-up showroom eller en stor konference. Det ligger midt i København, hvilket er en fordel, da du derfor sparer på udgifter på at transportere folk ud til dig event, og der er større chance for at flere mennesker vil komme, da de ikke skal bruge lang tid på at komme dertil. Derudover så er det professionelle folk, der har det, som har prøvet det mange gang før, så hvis du er ny til event-planlægning, kan det være rigtig rart at kunne få professionel hos nogle.

Menu

Det næste du skal tænke på er en menu. Lige meget hvilken et slags event, som du holder, så er det altid en god ide at have nogle forfriskninger til dem, der deltager. Hvis det bare er er kort event såsom et pop-up showroom, så er det nok bare at have et par lækre forfriskninger. Eksempelvis så kan det være en god ide at have et glas et eller andet til alle og en lille kage eller lignende. Det gør også at folk bliver længere og sætter større pris på det. Hvis det er en længere konference, så er det nok en god ide at have en hel menu, og så kan det være en rigtig god ide at finde en venue, der har et køkken og kan levere mad. Derudover så er det vigtigt, at du tænker på ting som allergier og præference, da der ikke er noget værre som deltager, end at man ikke kan spise noget, fordi man er laktose allergiker. Du kan eksempelvis sende en mail ud, inden hvor du beder folk skrive, hvis de har nogle specielle mad præferencer eller allergier.