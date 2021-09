Rullehockeybane bliver 4,8 millioner dyrere

Rødovre Kommune vil bygge den nye koldhal til rullehockey på det eksisterende parkeringsareal mod Korsdalsvej. Foto: Rødovre Kommune Foto: Rødovre Kommune

rullehockey Forurenet jord og en glohed byggebranche betyder, at Kommunalbestyrelsen har bevilliget yderligere 4,8 millioner kroner for at etablere den overdækkede rullehockeybane i Espeluden.

Af Christian Valsted

Det lokale skaterhockeymiljø må væbne sig med tålmodighed lidt endnu. Den planlagte rullehockeybane ved parkeringspladserne i Espelunden skulle efter de oprindelige planer have været klar til brug i år, men nu må brugerne vente til foråret 2022.

Der er flere årsager til forsinkelsen.

I første omgang opdagede Rødovre Kommune, at jorden var forurenet i og omkring den eksisterende bane, hvilket betød, at kommunen måtte poste halvanden million kroner mere i projektet for at få fjernet den forurenede jord og senere har en glohed byggebranche betydet, at der har været forsinkelser på levering af byggematerialer.

”Udgifterne til håndværkere og byggematerialer er samtidig steget ekstremt,” fortæller Lene Due (S), der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Dobbelt så dyr

De stigende priser betyder, at beløbet på 6,5 millioner kroner, som Rødovre Kommune afsatte i 2020, ikke længere rækker. Derfor besluttede en enig Kommunalbestyrelse tirsdag aften at bevillige yderligere 4,8 millioner kroner til den overdækkende bane.

”I Kommunalbestyrelsen er der bred enighed om, at vi skal have en rullehockeybane. Den nuværende bane lever ikke længere op til brugernes krav, så det er meget kærkomment, at der bliver bygget en ordentlig rullehockeybane,” siger Lene Due.

Med tillægsbevillingen på 4,8 millioner kroner og de allerede bevilligede 1,5 millioner kroner til at fjerne forurenet jord, løber den samlede udgift op i 12,8 millioner kroner.

Rødovre Kommune forventer, at de lokale rullehockeyspillere kan komme ud og rulle på banen til næste forår.