Rødovres tennisdamer vandt skæbnekamp og skrev klubhistorie

Glade Rødovrepiger kunne fejre sejren og oprykning efter en kamp, hvor de tidligt satte sig på opgøret og uden de store problemer kørte oprykningen hjem med en 4-2 sejr. Fra venstre. Sitti Magambo, Olivia Thiemke, Sofie Vindberg Nielsen, Cecilie Camilla Refsgaard og Mariam Hassouneh. Foto: Rødovre Tennisklub

Med en 4-2 sejr over Skovshoved slog Rødovres tenniskvinder fra sig og kunne omfavne hinanden i triumf. Sejren betyder, at kvinderne rykker i 1.division for første gang nogensinde.

Af Michael Hansen

Der blev lørdag aften bidt negle på tennisbanerne ved Espelundens Idrætsanlæg. Her skulle Rødovres bedste damehold forsøge at kvalificere sig til 1.division, når næste års udendørs turnering starter.

Rødovreholdet med Olivia Thiemke, Sofie Vindberg Nielsen, Mariam Hassouneh, Cecilie Camilla Refsgaard, Sitti Magambo og Trine Bjergbakke havde været suveræne i grundspillet, hvor de sluttede som klar 1er. De var dermed favoritter mod skovserne, men gæsterne havde omvendt sluttet stærkt af og spillet sig varme i deres gruppe.

Kampen var en playoffkamp, hvor vinderen tog det hele. Allerede fra kampens indledning satte Rødovrepigerne sig solidt på tingene. De tre første singler blev vundet uden at afgive et eneste sæt, hvilket satte Skovshoved under et voldsomt pres. De skulle vinde resten for at holde drømmen om oprykning i live.

Der blev skabt lidt spænding med en reducering til 1-3, men da Rødovres førstedouble med Olivia Thiemke og Sofie Vindberg Nielsen var fuldstændig suveræne og udraderede deres modstandere med 6-0 og 6-1, kunne jublen bryde løs hos Rødovre Tennisklub. Nederlaget i den sidste double havde kun kosmetisk betydning. 4-2 var mere end rigeligt.

”Stort tak for opbakningen fra tilskuerne. Sejren blev fejret med pizzaer. Næste mål er oprykning til første division indendørs. Fantastisk, at Rødovre viser sig frem både på dame- og herresiden. Der skal lyde en stor tak til spillerne, familierne bag disse samt ikke mindst trænerne Marcin Gosieniecki & Einar Schwarz og holdleder Michelle Jørgensen. Det er en holdpræstation af de virkeligt store. Og vi håber, at den koncentrerede indsats fortsat vil blive leveret indendørs og næste sommer” fortæller Poul Lundberg Andreasen, som er formand for Rødovre Tennisklub.