Rødovres borgere sætter de andre på cykelstien, og overhaler dem i køkkenet

Rødovres borgere er rigtig glade for at tage cyklen på arbejde. De er både over landsgennemsnittet og de hovedstadskommuner, som de sammenlignes med i rapporten. Foto: Arkiv

Et nyt forskningsprojekt med titlen ’Danmark i bevægelse’ har kortlagt de enkelte kommunernes bevægelsesvaner. For Rødovres vedkommende viser de overordnede resultater, at Rødovre trækker fra de andre kommuner på cykelstien og i køkkenet, mens Rødovre halter lidt efter på rengøring og havearbejde

Af Michael Hansen

’Jeg er så glad for min cykel’ skrev Povl Kjøller i den kendte børnesang af samme navn, men det er ikke kun Povl Kjøller og andre, der er glade for deres cykler. Det er Rødovres borgere ligeledes. Det viser et nyt forskningsprojekt fra Syddansk Universitet, som har undersøgt danskernes bevægelsesvaner fra oktober til november 2020. I alt har 163.000 personer i Danmark bidraget med svar.

Resultaterne for Rødovre viser, at når man sammenligner hovedstadskommunernes bevægelsesvaner under transport til og fra arbejde, så angiver 29 procent, at de bruger jernhesten mindst fem dage om ugen til at fragte dem på arbejde og hjem igen. Det tal er syv procent højere end de andre hovedstadskommuner og næsten en tredjedel højere end landsgennemsnittet på 20 procent.

Kvinderne cykler fra mændene

Det er kvinderne, som tager teten på cykelstierne i Rødovre, da en tredjedel, som har besvaret spørgeskemaet, har sat kryds ved cyklen. Mens mændene cykler i 28 procent af tilfældene. De unge og midaldrende cykler også mere end de ældre, hvilket ifølge forskerne er helt som det skal være.

Borgerne har selv angivet deres årsager til, hvorfor de vælger at bruge deres cykel som det primære transportmiddel. Det vigtigste motiv er velværet og glæden forbundet dermed. Godt halvdelen bruger cyklen til at vedligeholde eller forbedre deres sundhed. De største argumenter for ikke at bruge cyklen er ikke overraskende tid, distance og vejret.

En anden, som er glad for at benytte sin cykel er kommunens helt egen cykelmyg af en borgmester Britt Jensen (S). Hun er meget tilfreds med forskningsprojektets cykelmæssige resultater.

”Det glæder mig meget, at vi er så gode til at cykle i Rødovre. Det at cykle gør meget godt for mange. Det er godt for sundheden, så det gør mig faktisk stolt, at så mange allerede nu vælger cyklen fremfor bilen. Vi vil gerne være en cykelkommune, og i fremtiden er strategien, at endnu flere af borgerne skal vælge cyklen heri kommunen.”

Godt med generelt

Udover at kigge på bevægelsesvaner under transport har projektet fokuseret på bevægelsesvaner i hjemmet, bevægelsesvaner på arbejde eller uddannelse, bevægelsesvaner i fritiden, idræts- og motionsdeltagelse samt en vurdering af at være fysisk aktiv og dyrke idræt i det område, de bor i.

Også i de andre kategorier er Rødovre rigtig godt med og følger flot med landsgennemsnittet. Dog er Rødovreborgerne ikke så glade for at lave havearbejde mere end en gang om ugen. Det er lavere end landsgennemsnittet, men omvendt på linje med de kommuner, som Rødovre bliver sammenlignet med.

Et andet sted, hvor Rødovre ligger højere end resten af landet og de andre hovedstadskommuner er, at 70 procent af borgerne mere end fem gange om ugen udfører madlavning, afrydning og opvask.

En lille sjov krølle, som projektet viser, er, at borgerne i Rødovre bliver overhalet af landsgennemsnittet og andre hovedstadskommuner, når det kommer til rengøring. Her udfører 25 procent rengøring mindst tre dage om ugen, men det er lavere end deres procent, som er på 28 procent.