Rødovre skal være cykelby i fremtiden

Borgmester Britt Jensen (S) og Rødovre Kommunes chef for Vej og Park, Anders Møller, testede onsdag formiddag cykelbroen over Jyllingevej. Foto: Brian Poulsen

I kommunens budget for 2022 er der afsat 83 millioner over ti år til flere og bedre cykelstier i Rødovre Kommune. Den aftale skulle gerne katapultere Rødovre helt op i toppen af cykelbyer i Danmark. Det er i hvert fald kommunens ambition.

Af Michael Hansen

Folk med trang til at hoppe den tohjulede jernhest har noget godt i vente over det næste årti i Rødovre Kommune. For i Rødovre skal cyklen være det foretrukne transportmidler til og fra arbejde for så mange som muligt. Det skal muliggøres ved at renovere de eksisterende cykelstier og bygge endnu flere cykelstier, hvor det er påkrævet. Med den store kapitalindsprøjtning på 83 millioner er cykelbudgettet i Rødovre på niveau med på Københavns Kommune.

”De mange penge vil have en mærkbar effekt på cykelstierne i Rødovre. Vi vil være en cykelby, det er ikke en hemmelighed. Det at cykle er godt for mange ting blandt andet forurening og kommunens sundhed, så det at prioritere cykelstier har længe været et fælles ønske, at det nu er lykkedes, gør mig meget glad, som borgmester,” fortæller borgmester Britt Jensen (S).

Som ivrig gæst på de kommunale cykelstier har Britt Jensen, selv mærket på egen krop de udfordringer, der medcyklisterne ligeledes har.

”Vi har meget at udbedre på specielt skolevejene, hvor cykelstierne ikke opretholder den standard, som vi ønsker. Opgaven med at få løst den udfordring påfalder os i Kommunalbestyrelsen. Det er en opgave, der vi skal påtage os, og det gør vi også nu. Hvis vi vil have endnu flere til at tage cyklen, så kræver det handling for at få skabt en god og sund cykelkultur.”

Cykelstrategi på vej

For at sikre de bedst mulige løsninger, og at pengene bliver brugt bedst muligt, har kommunen dels valgt at få lavet en analyse af cykelstierne i Rødovre og hvor mange, der potentielt vil være villige til at vælge cyklen fremover bilen. Men byens borgere har også kunne give deres besyv med omkring, hvilke gode idéer, de har til kommunens cykelstier, og hvor de ønsker nye anlagt.

Alle de gode inputs munder i oktober ud i en konkret cykelstrategi, hvor kommunen vil præsentere, hvordan det hele skal forløbe.

”Den øverste prioritet vi har, er at få forbedret de skoleveje, hvor cykelstien enten er dårlig at køre på, eller hvor der skal anlægges en helt ny. Derefter vil vi prioritere de resterende cykelstier, men der er penge til, at vi når meget langt rundt. Vi har modtaget mange rigtig gode forslag, som sammen med den faglige analyse skal sikre, at pengene ikke bare kastes rundt, men bruges fornuftigt.”, fortæller Britt Jensen.

Kommunens analyse viser, at mellem 16 og 20 procent vil være mere tilbøjelige til at vælge cyklen, hvis cykelstierne får en opgradering.