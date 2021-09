Rødovre FC tabte målrigt opgør til naboer

Patrick Møller satte sig selv i fokus, med to scoringer og to udvisninger. Foto: Privat

Floorball Efter en underholdende og målrig floorball kamp, tabte Rødovre FC til naboerne Hvidovre Attack med 6-8. Rødovres defensiv så ikke specielt godt ud i flere situationer, og det udnyttede Hvidovre Attack med flere lette scoringer der gjorde udslaget.

Af Flemming Haag

Rødovre FC spillede lørdag eftermiddag hjemmekamp mod Hvidovre Attack i Avedøre Idrætscenter, da Rødovres normale hjemmebane Rødovre Stadionhal, var optaget.

Rødovre lagde et tungt pres fra kampens start, med flere nærgående afslutninger, hvor Hvidovres keeper Kasper Eriksen blev testet.

Det lykkedes ikke for ”hjemmeholdet” at spille sig frem til scoring, men en effektiv Hvidovre kontra, kom nemt til to scoringer inden for 30 sekunder, hvor der var spillet fem minutter.

To minutter senere reducerede Andreas Kleczewski med en afslutning fra højre. Rødovres defensiv havde svært ved at komme på plads da der var spillet ti minutter, så gæsternes Lucas Madsen, kunne let øge til 1-3.

Da der var spillet tolv minutter skiftede RFC målmand, da Oliver Have blev skade, og blev erstattet med Jacob Stenkilde.

Der var fortsat fart på spillet, og tre minutter inden periodepausen, sendt Nicklas North en pasning fra Jakob Ohlsson i nettet til stillingen 2-3, og der kom nyt liv i kampen.

Hvidovre Kenneth Danielsen trak kampens første udvisning for hårdt spil, i tiden 18:38. Rødovre fik ikke udnyttet overtalsspillet i slutfasen, og måtte gå til pause med stillingen 2-3, efter en første periode med højt tempo og intensitet.

Rødovre startede anden periode i overtal, og der var kun spillet 16 sekunder, da Patrick Møller udlignede til 3-3 på et slagskud. To minutter senere, fik Rødovres Jan Precht-Sparre to minutter for ukorrekt skub. I powerplay øgede Hvidovres Zimon Madsen til 3-4. Fire minutter efter fik Rødovres Patrick Møller to minutter for hårdt spil. Hvidovre behøvede kun tyve sekunders powerplay, før Frederik Kobberup øgede til 3-5. Tre sekunder efter Kobberups scoring, lå bolden igen i Rødovres mål, sat ind af Lucas Madsen, og det så svært ud for hjemmeholdet.

Nicklas Nordh ville det anderledes, og reducerede med sin anden scoring til 4-6, midt i perioden. Rødovre forsøgte forgæves at komme frem til endnu en scoring, men Hvidovre havde styr på defensiven.

Der var fart og tænding på spillet fra starten af tredje periode, og der blev afsluttet flittigt i begge ender. Midt i perioden, sendte Magnus Møller en fin pasning til Patrick Møller som reducerede til 5-6. Fire minutter efter måtte Patrick Møller endnu engang til afkøling efter hårdt spil. Efter et halvt minuts powerplay, blev det 5-7 på Zimon Madsens scoring. Fem minutter senere, ”lukkede” Kenneth Danielsen kampen med sin scoring til 5-8, inden Niklas Nordh fik reduceret til 6-8 i tiden 58:31.

Rødovre tog Jacob Stenkilde ud, og spillede seks mod fem, men Rødovre havde ikke held med sin satsning.

Rødovres defensiv så ikke specielt godt ud i flere situationer, og det udnyttede Hvidovre Attack, med flere lette scoringer, og det gjorde udslaget i en underholdende og hektisk floorball kamp.

Rødovre FCs næste kamp:

Søndag den 26. september kl. 15:00 mod Rungsted-Hørsholm FC i Hørsholm Hallerne.