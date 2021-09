Rødovre FC nederlag til de danske mestre

Patrick Møller placeret foran målet, blev Rødovre FCs eneste målscorer i nederlaget til Benløse FC. Foto: Privat

Floorball Manglende skarphed, og personlige fejl i forsvarszonen gjorde udslaget, da Rødovre FC tabte 1-3 til de danske mestre Benløse FC.

Af Flemming Haag

Rødovre Floorball Club, var søndag eftermiddag på besøg hos de danske mestre Benløse FC, hvor det blev til et 3-1 nederlag, efter et jævnbyrdigt opgør.

Rødovre kom fint fra start, men havde problemer med hjemmeholdets giftige kontraangreb, der opstod ved personlige fejl.

Benløse kommer foran efter seks minutter, hvor Mathias Mortensen scorer efter en hurtig omstilling, efter et boldtab midt på banen.

Rødovre spiller sig frem til flere chancer, men mangler skarpheden og må gå til pause bagud 1-0 efter første periode.

Rødovre kommer rigtig godt ud til anden periode, og skaber mange gode chancer. Hjemmeholdet er presset langt tilbage i egen zone, og Benløses keeper Nicholas Mac Cabe, præsterer flere gode redninger.

Midt i perioden udligner Patrick Møller med et godt skud, der udplacerer hjemmeholdets velspillende keeper.

Rødovre fortsætter presset, men bliver straffet to minutter efter egen scoring, på en personlig fejl, hvor gæsterne får en friløber hvor Benløses Mathias Mortensen scorer til 2-1.

RFC fortsætter med at have initiativet, men får ikke spillet sig frem til en udlignende scoring.

Der er kun spillet et minut af tredje periode, da hjemmeholdets Malthe Stuckert øger til 3-1, da RFC taber bolden på vej frem ad banen, og bliver fanget af endnu en friløber.

Rødovre lægger i flere perioder pres på hjemmeholdet, men skarpheden mangler til, at få passeret Nickolas Mac Cabe i hjemmeholdets mål.

Det er en frustrerende situation, siger RFCs trænerassistent Kenneth Larsen. ”Vi har endnu masser at arbejde med, men vi er på vej. Skarpheden kommer også, når alle er helt klar på rollerne og bevægelserne”, mener Kenneth Larsen.

Rødovre FCs næste kamp.

Lørdag den 18. september, kl. 13:45 mod Hvidovre Attack FC i Avedøre Idrætscenter.