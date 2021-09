Rødovre FC leverede flot sæsonpremiere

Magnus Møller fik et flot comeback i RFC, med en scoring og to assist i den sikre sejr over Rungsted-Hørsholm FC. Foto: Privat

Floorball Rødovre FC var i kyniske humør, da Rungsted-Hørsholm FC blev afstraffet i Rødovre Sportshal. Hjemmeholdet udviste ingen nåde og vandt kampen med 8-2 efter en magtdemonstration.

Af Flemming Haag

Rødovre FC har store forventninger til den kommende sæson, og premierekampen mod oprykkerne fra Rungsted-Hørsholm FC viste, at der er potentiale til de stillede forventninger.

Hjemmeholdet havde initiativet fra kampens start, og skabte meget trafik i gæsternes forsvars zone. Der var kun spillet 4:20 minutter da Magnus Møller fandt Nicklas North, som sendte bolden ind bag gæsternes keeper Andreas Nielsen.

Rødovre fortsatte presset mod gæsternes mål, men gæsterne havde en stærk defensiv, der holdt hjemmeholdet fra scoring, frem til tiden 14:59 hvor Andreas Kleczewski sendte en pasning fra Magnus Møller i nettet til 2-0, en stilling der holdt sig frem til pausen, efter en første periode, hvor hjemmeholdets keeper, Jakob Stenkilde havde en rolig periode.

Overbevisende anden periode.

Rungsted kom bedre med efter pausen, og fik en god mulighed, da hjemmeholdet fik to minutter kort inde i perioden, for en ukorrekt udskiftning. Gæsterne fik ikke udbytte af overtalssituationen.

I tiden 26:10 blev det 2-1, da gæsternes Michael Kock passerede Jakob Stenkilde fra tæt hold. Herefter stod der Rødovre på resten af perioden. Der var fart på angrebsspillet, og gæsterne blev kørt fuldstændig over.

Magnus Møller, Jannik Dalkvist, Andreas Kleczewski og Niklas Nordh øgede med hver en scoringer til 6-1 på otte minutter. En anden periode med højt tempo, intensitet og flotte scoringer.

RFC havde tingene under kontrol.

Rødovre fortsatte med højt tempo og flyttede bolden godt rundt, fra starten af tredje periode. To minutter inde i perioden, gjorde Mathias Madsen det til 7-1 på Otto Jørgensens pasning. Hjemmeholdet var fortsat spilstyrende, men trak lidt i bremsen, da sejre var i hus.

Midt i perioden, fik Andreas Kleczewski to minutter for fastholdning. I undertal, var hjemmeholdet tættere på en scoring end gæsterne, der ikke fik spillet sig frem til afslutninger.

Da der resterede fem minutter af tredje periode, blev det 8-1 da Niklas Nordh sendte en tværpasning fra Jakob Olsson i nettet.

I slutfasen, lykkedes det gæsternes Jakob Lyzkawa at reducerer til slutresultatet 8-2.

