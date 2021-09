Rødovre FC har store forventninger

Rødovre FC og Oliver Have forventes at gå en god sæson i møde. Foto: Brian Poulsen

Af Flemming Haag

Rødovre Lokal Nyt har talt med trænerassistent og Ligaansvarlige Kenneth Larsen fra Rødovre Floorball Club.

Hvad er dine forventninger til den kommende sæson?

”Vi skal gerne forbedre os i forhold til de foregående sæsoner. Vi har fået nogle dygtige spillere til klubben som gør, at vi gerne skulle kvalificerer os til mellemspillet og videre til slutspillet, og måske tage skridtet videre i pokalturneringen og måske komme i finalen, i stedet for kun at spille final4, så vi har sat os nogle delmål på den måde.

Vi har fået tilgang af Patrick Møller som er kommet tilbage efter et par sæsoner i Copenhagen FC og Patrick Møller som har været i Hvidovre Attack og Copenhagen FC. De er begge bobler til landsholdet, og vi ser meget frem til at de udvikler sig og gøre holdet stærkere. Vi har også fået en svensk back, Jakob Ohlsson, som ser rigtig fornuftig ud både offensivt og defensivt. Jakob Ohlsson har spillet tre sæsoner i den tyske Bundesliga og senest for Tyresö i Allsvenskan.

I skal lægge ud mod Rungsted-Hørsholm, er det en ønskestart?

”Forhåbentlig får vi en rigtig god start mod Rungsted, så vi kan tage til Benløse på søndag med en sejr, og slå Benløse selvom de er Danmarksmestre. Vi har så en udekamp mod Hvidovre Attack, og det er vores klare mål, at gå benhårdt efter ni point i de tre kampe på 10 dage.

Vi går efter at rykke os i år, vi kan slå alle hold i rækken men der er selvfølgelig også hold vi kan sætte point til imod, med der skal ikke være nogen tvivl om, at vi går efter at vinde alle kampe” siger Kenneth Larsen og fortsætter.

“Jeg mener vi har holdet til at vi kan sætte os det mål, at vi skal gå efter at vinde hver en kamp. Vi skal spille vores chance i alle kampe, for vi har et godt hold med unge spillere, så det tror jeg på vi kan gøre hele vejen igennem. Der er en helt anden gejst og en helt anden tro på tingene i truppen. Jeg har store forventninger til, at vi kan gøre noget sjovt i år, som vi ikke har kunnet i en del år”.

Hvilke hold forventer du kvalificerer sig til mellemspillet efter Nytår?

”Jeg ser Vanløse FC, Hvidovre Attack og Rødovre FC som favoritter til at kvalificerer sig til det landsdækkende mellemspil efter Nytår, og vores mål er, at deltage i det efterfølgende slutspil”, slutter Rødovre FCs Ligaansvarlige Kenneth Larsen.