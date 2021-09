Rock Nalle brager løs på Tinderhøj Skole

Michelle Birkballe og Rock Nalle fyrer op under festsalen på Tinderhøj Skole lørdag aften Foto: Presse

rock og rul Rødovre Star Club har igen store navne på tapetet. På lørdag gæster Michelle Birkballe og selveste Rock Nalle Tinderhøj Skole.

Af Christian Valsted

Det bliver en uforglemmelig aften,” lyder det fra Pelle Kelm, formand i Rødovre Star Club, forud for weekendens store rockbrag i festsalen på Tinderhøj Skole, hvor Rødovre Star Club inviterer til musikfest.

Dørene åbner klokken 17, hvor baren åbner og der serveres mad. Klokken 19 spiller Rockin’ Shads op til dans og klokken 21 går Danmarks nye rock mama Michelle Birkballe og legendariske Rock Nalle på scenen.

”Det bliver uden sidestykke, når de to tørner sammen, i et ægte rock n’ roll show. Det bliver en aften med fart på, og hele bestyrelsen har gået de højhælede sko flade, for at gøre dagen helt speciel,” siger Pelle Kelm.

Der sælges billetter til koncerten i døren og hvis du vil vide mere om koncerten, kan du læse mere på roedovrestarclub.dk