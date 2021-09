Politiets opfordring til forældrene: Kør ordentlig, når I afleverer ungerne i skole

Politiet var onsdag morgen tilstede ved Hendriksholm Skole for at sikre sig, at bilisterne kører ordentligt, når de afleverer børnene. Bortset fra enkelte småting opførte bilisterne sig eksamplarisk denne morgen. Foto: Red

Alt for mange forældre glemmer færdselsreglerne, når de skal køre ungerne i skole, derfor vil Københavns Vestegns Politi være mere tilstede omkring byens skoler, hvor de først vil give en løftet pegefinger, inden de tyr til bøder.

Af Michael Hansen

Københavns Vestegns Politi var onsdag morgen tilstede og kontrollerede morgentrafikken ved Hendriksholm Skole efter at have fået anmeldelse om, at forældrene ikke altid overholder færdselsloven, når de skal aflevere deres børn i skole om morgenen.

Derfor vil politiet i den kommende periode lægge vejen forbi kommunens lokale skoler, hvor de med egne øjne vil tage temperaturen på ’ulvetimen’, som er perioden, når man skal sætte børnene af, inden man tager på arbejde.

”Vi har hørt fra mange, at der er en del udfordringer ved skolerne i kommunen, så i den kommende tid vil vi have et større fokus her. Det kan ikke være rigtigt, at det skal være utrygt for børnene at færdes til og fra skole. Opfordringen herfra er at køre tidligere hjemmefra, vis hensyn, kør ordentligt og ikke mindst overhold færdselsloven,” fortæller politikommissær Lars Jørgensen.

Ingen bøder

De lokale betjente Karsten og Rasmus havde denne dag ikke bødeblokken fremme, da der var tale om et såkaldt præventivt besøg, hvor de via dialog sikrede, at trafikken kørte glat og fortalte de forældre, som overtrådte loven, at næste gang klappede fælden.

Politiets blotte tilstedeværelse gjorde dog, at bilisterne viste, at de godt kan jonglere med at aflevere børn og imens færdselsloven overholdes.

”Det er dejligt, at I er her,” lød det fra både lærere, forældre og elever, mens enkelte endda gav udtryk for, at de ønskede, at politiet i stedet optrådte i civilt, da billedet ville være et andet end denne onsdag morgen, hvor alting gled mere eller mindre, så børnene kunne komme sikkert i skole.

Her opstår problemerne

Noget, som dagens uanmeldte besøg, viste, er, at bilisterne har en tendens til at blive skilteblinde. Ved Hendriksholm Skole står der tydeligt angivet på et skilt lige ved skolen, at af- og påsætning er tilladt. Alligevel overser bilisterne skiltet og vælger i stedet at holde der permanent og følge børnene helt ind i klasselokalet, men det er ikke meningen, og det fik de forældre, som lavede den manøvre onsdag morgen, venligt, men bestemt påtalt om ikke at gøre igen, da det koster på pengepungen næste gang.

Af andre sager var der en del cyklister, som fik at vide, at fortovet var for folk på gåben og ikke cykel. Det værste, der skete denne morgen, var, at en drengegruppe ikke overholdt skolepatruljens anvisninger, fordi de havde travlt med ikke at komme for sent til undervisning på gymnasiet.

Det stunt kostede naturligvis en irettesættelse fra ordensmagten.