Pigers mistrivsel i centrum

GirlTalk har til formål at hjælpe og rådgive piger og kvinder i alderen 12-24 år. For at øge kendskabet til GirlTalk lancerer organisationen i samarbejde med Rødovre Centrum kampagnen #duerværdifuld. På biledet ses stifter, psykolog og direktør for GirlTalk, Anna Bjerre, og Rødovre Centrum administrerende direktør, Jesper Andreasen. Foto: Peter Irgens

girl talk I samarbejde med foreningen GirlTalk lancerer Rødovre Centrum en kampagne, der sætter fokus på piger og unge kvinders mistrivsel.

Af Christian Valsted

Når Rødovre Centrum den 1. oktober inviterer til ’Late night’, hvilket lavpraktisk betyder, at centeret har åbent til klokken 22, vil der være pyntet op til Halloween og mulighed for at møde ’svævende’ hekse, der i løbet af dagen vil sørge for lidt uhygge i centeret.

Ud over gys og gro, der mest skal ses som et sjovt indslag på dagen, benytter Rødovre Centrum også ’Late Night’ til at lancere en større og langt mere alvorlig kampagne, der skal sætte fokus på piger og unge kvinders trivsel.

Under overskriften #duerværdifuld går centeret i samarbejde med foreningen GirlTalk ind i kampen for at få belyst de udfordringer, som oplever. I sær i en tid præget af coronapandemi og nedlukninger.

På dagen vil det være muligt at møde frivillige og ansatte fra GirlTalk og efterfølgende seks lørdage fra klokken 11 – 14 i kampagneperioden.

Psykiske senfølger af COVID-19

Tal fra foreningen GirlTalk viser, at emnet bestemt er relevant. Hos GirlTalk har de oplevet en fordobling af henvendelser fra piger i aldersgruppen 10-13 år sammenlignet med 2020.

De længerevarende nedlukninger af skoler og fritidstilbud kan være en del af forklaringen på, at særligt de helt unge piger under 14 år har oplevet en øget mængde konflikter i familien, for hver femte samtale med piger i denne aldersgruppe har drejet sig om netop dette emne.

”Under den anden nedlukning, så vi en markant stigning i henvendelser fra de helt unge piger. Og det vækker opsigt hos os.

Det er vigtigt, at vi får fat i pigerne, når de begynder at føle sig pressede over alt det, de skal forholde sig til. Særligt i denne tid, hvor vi begynder at se de psykiske senfølger af Covid-19 hos de unge,” siger Anna Bjerre, der er direktør i foreningen GirlTalk.

Mød en frivillig i RC

Den 1. oktober vil frivillige medarbejdere derfor så klar til at tale med piger og unge kvinder i centeret og ifølge Anna Bjerre er det essentielt, at de helt unge piger får den hjælp og rådgivning, de har brug for, da de negative tanker kan vokse sig helt uoverskuelige, når pigerne udvikler sig til unge kvinder.

“Hos GirlTalk kan vi give pigerne brugbare redskaber, så de ikke kommer i mistrivsel senere, hvilket statistikkerne viser, at mange desværre gør,” siger Anna Bjerre.

Vigtig problemstilling

I Rødovre Centrum mener administrerende direktør, Jesper Andreasen, at det er vigtigt at fokusere på en problemstilling, der er meget tidsrelevant.

”Jeg er stolt over, at Rødovre Centrum endnu en gang har fingeren på pulsen med tendenserne. Her i Rødovre Centrum har vi tradition for unikke samarbejder, der selvfølgelig også afspejler sig i vores markedsføring. Jeg går jo langsomt mod min sidste dag som adm. direktør her i Rødovre Centrum, og så er det jo fantastisk at kunne slutte med så en flot kampagne, der er spot on og endda meget pink,” siger Jesper Andreasen.