Person fundet død i Carlsro

Der var et større politiopbud i Langhuset mandag aften i forbindelse med et dødsfald. Foto: Foto: Presse-fotos.dk

politi Politiet var mandag aften massivt til stede i Langhuset Carlsro i forbindelse med et dødsfald.

Af Michael Hansen

Der var mandag aften et større politiopbud i Carlsro, da politiets teknikere undersøgte et mistænkeligt dødsfald i bebyggelsen.

Billeder fra området viste, at politiet var trukket i DNA-dragterne for at sikre eventuelle spor.

Grunden til det store politiopbud skyldes, at der var nogle nærmere omstændigheder, som politiet gerne ville undersøge for at sikre sig, at der ikke var sket en forbrydelse i forbindelse med dødsfald.

Efter nogle timer på stedet kunne politiet bekræfte, at der ikke var noget mistænkeligt ved dødsfaldet.

De pårørende til den afdøde er blevet underrettet.