Oplev Kurt Ravn i pyjamas og med dropstativ

Peter Schrøder og Kurt Ravn iklæder sig pyjamas, når de besøger Viften senere på måneden. Foto: Thomas Petri

teater Kurt Ravn og Peter Schrøder kan opleves med dropstativ og på slap line, når Rødovre Teaterforening har den livsbekræftende forestilling ’To på tur’ på plakaten den 30. september.

Af Christian Valsted

Folketeatret måtte desværre skuffe mange, da COVID-19 lukkede landet og dermed også de danske kulturhuse. Folketeatret måtte derfor aflyse teaterturnéen med forestillingen ’To på tur’ i sidste sæson, men i stedet for at kassere stykket, har teatret besluttet, at forestillingen ruller ud til hele landet i 2021 og 2020.

Og torsdag den 30. september kommer den beslutning, de lokale teatergængere til gode, når Rødovre Teaterforening viser den livsbekræftende forestilling.

I ’To på tur’ kan man opleve Peter Schrøder og Kurt Ravn som de to ældre herrer, der nægter at give op, selvom det egentlig er for sent.

De er indlagt på hospitalet med hver sin terminale sygdom, men der er de ikke længe, før de beslutter sig for, at de ikke bare vil ligge der og vente på døden.

Så de griber dagen og flygter. Med dropstativ og iklædt pyjamas stiller de sig op ved den nærmeste landevej og blaffer; klar til nye sidste eventyr.

På deres vej møder de mange forskellige mennesker spillet af Paw Henriksen og Kristine Yde, som påvirker retning og udfald på deres lille udflugt. Vi kender endestationen for de to mænds tur, men vejen derhen er fuld af livsglæde og håb for fremtiden.