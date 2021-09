Nyt nederlag til Mighty Bulls

Trods nederlaget til Frederikshavn White Hawks, leverede Mighty Bulls en godkendt indsats. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Mighty Bulls tabte til Frederikshavn White Hawks, og noterede sig dermed det tredje nederlag i træk. Trods et par dyre defensive fejl, viste ”Tyrene” god vilje og gejst, i kampen i Nordjyske Bank Arena.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls stillede op til kampen mod Frederikshavn White Hawks uden Brady Vail, Jonatan Nielsen, Nicklas Carlsen og Frederik Kaels. Mighty Bulls startede med William Rørth i målet.

God første periode af William Rørth.

Frederikshavn lagde bedst ud, og fik testet William Rørth i Rødovres mål. Der var spillet fem minutter før, Johan Lundgren fik sendt en afslutning mod Tades Galansky i hjemmeholdets mål.

Midt i perioden kommer Mighty Bulls bedre med, hvor Magnus Carlsen og Oliver Dame-Malka havde gode afslutninger.

Hjemmeholdet var fortsat farlige, men William Rørth har fået en god start på kampen, og forhindret nordjyderne i, at få scoret.

I tiden 18:46 faldt kampens første udvisning, da Lasse L. Carlsen begik Boarding mod Frederikshavns Jesper Jensen, tæt på banden.

En første periode hvor Frederikshavn var mest på pucken, men Mighty Bulls havde et par gode forsøg, i en målløs første periode.

Dyre fejl i Mighty Bulls defensiv.

Mighty Bulls startede anden periode i undertal, hvor der leveret et godt boksplay. Jonathan Brinkman havde ”Tyrenes” første afslutning i anden periode, men afslutningen sad sikkert i Galanskys gribehandske. Næste forsøg kom fra Johan Lundgren, tæt forbi mål. En god start for Mighty Bulls i anden periode.

En pasningsfejl i Rødovres zone blev dyr, så Oliver Anker let kunne sende pucken ind bag William Rørth. Rødovre trak endnu en udvisning, da Ryan Lowney måtte en tur i straffeboksen for Holding. Endnu et godt boksplay af ”Tyrene”. Frederikshavn fortsatte sin offensiv, og fik lagt et tungt pres i Rødovres zone, som resulterede i en Frederikshavn scoring, da Sebastian Brinkman sendte en returpuck fra William Rørth i nettet.

Et minut senere gik det igen galt i Rødovres defensiv, da det blev 3-0 på Christopher Frederiksens scoring, og det begynder at se svært ud for ”Tyrene”.

Rødovre fik en powerplay mulighed, da hjemmeholdets keeper Galansky fik to minutter for Other Offences.

Julius Persson havde et forsøg, der sad i Galanskys handske. Inden Frederikshavn igen blev fuldtallige, begik hjemmeholdets Niklas Pavel Other Offences, og Rødovre spillede frem mod tre. Det lykkedes Jonathan Brinkmann at få reduceret til 3-1, hvor der resterede fem minutter af anden periode.

Efter scoringen, kom Rødovres Jonathan Brinkman til skade, og gik i omklædningsrummet. Brinkman kom ikke tilbage i kampen.

Hjemmeholdet tilspillede sig en stor mulighed, da Radim Piroutek forsøgte sig i fri position, men Rørth var på plads.

En anden periode hvor Mighty Bulls kom meget bedre med, men et par dyre forsvarsfejl i Rødovres defensiv, gav White Hawks nogle nemme scoringer.

En noget rodet tredje periode uden scoringer.

Tredje periode åbnede i noget lavere tempo end de to første perioder, og der skete ikke de store ting de første ti minutter af perioden. Bedste RMB mulighed blev skabt af Magnus Carlsen og Alberto Pison, der ikke fik udbytte af anstrengelserne.

I slutningen af perioden, fik hjemmeholdet skabt en del trafik i Rødovres zone, hvor William Rørth var i kontrol. Mighty Bulls kom tilbage, uden at spille sig frem til kvalificerede afslutninger.

I tiden 59:13 tager Mighty Bulls William Rørth ud og spiller seks mod fem, men satsningen gav ikke resultat, og det er dermed en kendsgerning, at Mighty Bulls noterede sig sit tredje nederlag i træk.

RMBs næste kamp.

Fredag den 1. oktober kl. 20:15 mod Rungsted Seier Capital i Bitcoin Arena.