Nu kan borgerne tage stikket på biblioteket og skolerne

De næste fjorten dage kan borgere, som ikke har fået et vaccinestik droppe in og få en vaccination på udvalgte steder i kommunen. Foto: Brian Poulsen

Vaccination Selvom corona-restriktionerne er væk, har en del endnu ikke valgt at få første stik, men det får de mulighed for at gøre i de kommende uger, når der er pop- up vaccinationssteder forskellige steder i kommunen.

Af Michael Hansen

I den kommende periode kan de borgere, som endnu ikke har fået første stik, vælge at blive vaccineret på Rødovre Bibliotek i den store sal helt uden tidsbestilling. Det kan de gøre enten tirsdag, onsdag og torsdag i næste uge i forskellige tidsrum. Tirsdag og torsdag er der mulighed for at svinge forbi og få et PfizerNBiotech eller Moderna-stik i tidsrummet fra 8.30 til 13, mens onsdagens vaccineseance foregår fra 15.30 til 21. I uge 40 rykker vaccinationerne ind på Tinderhøj skole, mandag den 4. oktober, Islev Skole, tirsdag den 5. oktober, Ungecenter 2610, onsdag den 6. oktober og Valhøj skole, torsdag den 7. oktober. Det hele foregår fra 15.30 til 21. ”Smittetallene i Rødovre ser stadig fornuftige ud. Smitten har været stabil den seneste tid, både i Rødovre og på landsplan, og det er glædeligt, især set i lyset af, at vi er på vej mod mere normale tilstande, både til hverdag og fest. Det var blandt andet den meget velbesøgte Rødovredag et bevis på.”, fortæller borgmester Britt Jensen (S). Tredje stik på vej Udrulningen af det tredje vaccinestik til sårbare personer er ligeledes i fuld gang i Rødovre Kommune. Også her har borgmesteren spændende nyt at fortælle. ”Det falder sammen med, at personer med svært nedsat immunforsvar får tilbud i deres e-boks om det tredje stik den kommende tid. I Rødovre handler det om cirka 350 borgere, og de får på den måde lettere ved at få stikket. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det kun er borgere, som har modtaget en invitation i e-boks, som kan få det tredje stik”, pointerer Britt Jensen. Status p.t er, at 80 procent af Rødovres borgere, som er blevet inviteret til vaccination, har fået første stik.